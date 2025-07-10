İBB soruşturmasını yürüten Emniyet Müdürü'ne şok! Yeni görevine başlamadan...

İBB soruşturmaları yürüten Emniyet Müdürü Hakan Dulkadir'in görev yeri yeniden değiştirildi.
İstanbul Valiliği tarafından, geçtiğimiz günlerde, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan, eski İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Dulkadir, ikinci bir kararla il dışına tayin edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen iller arası yaz atamaları sonrasında İstanbul Emniyeti bünyesinde de değişiklikler yapıldı.
İBB soruşturmasında tutuklanan Adem Soytekin tahliye edildi
İBB SORUŞTURMALARINI YÜRÜTÜYORDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmaları yürüten Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevinden alınması tartışılan Dulkadir'in henüz yeni görevine başlamadan bugün Mersin'e tayin edildiği öğrenildi.
Dulkadir'e tebligat bugün yapıldı.
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin olağan ve olağanüstü kurultaylarının iptali istemli davanın gelecek duruşmasının tarihini, CHP’nin avukatının talebi üzerine 8 Eylül 2025’ten, 15 Eylül 2025’e ertelemişti.