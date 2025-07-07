İBB soruşturmasını yürüten Mali Suçlar Müdürü görevinden alındı! Yeni görev yeri hayrete düşürdü...

İstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yapılan yeni atama ve görevlendirmeleri açıklanmıştı.
Valiliğin onayıyla birlikte 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 şube müdür yardımcısının görev yerleri değişti.
Görev değişikliğinde dikkat çeken bir isim yer aldı. İstanbul büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmaları yürüten İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürü Hakan Dulkadir, bu görevinden alınarak, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
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