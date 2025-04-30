İBB soruşturmasının 2. dalga! 18 kişi tutuklandı, İSKİ Genel Müdürü ve Murat Ongun'un eşine ev hapsi

Tutuklananlar arasında Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve Ekrem İmamoğlu’nun giriş yaptığı otelin güvenlik kamerasını kapatan güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen yer aldı.

30 KİŞİDEN 18'İNE TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması çerçevesinde düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ve tutuklanması talep edilen 30 şüpheli hakkında Sulh Ceza Hakimliği karar açıkladı.

ÇOK SAYIDA KİŞİYE TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı kuruluşlarında görev yapmış veya görevde bulunan birçok kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama ve adli kontrol kararları verildi. Aralarında eski daire başkanları, belediye yöneticileri ve iş insanlarının da bulunduğu şüpheliler hakkında farklı adli işlemler uygulandı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HÂKİMLİĞE SEVK EDİLENLERDEN ADLİ KONTROL KARARI

Tutuklama talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edilen isimlerden Ali Ayçiçek (İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı), Begüm Çelikdelen (İSKİ Genel Müdür Yardımcısı), Onur Soytürk (CHP Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı), Sinan Akçiçek (CHP Eski Eyüpsultan İlçe Başkanı) ve dört diğer şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verildi.

EV HAPSİ KARARI VERİLENLER

Soruşturma kapsamında Rasim Kaya, Zeynep Ayten Gözdem Ongun (Murat Ongun’un eşi), Şafak Başa (İSKİ Genel Müdürü) ve Adem Şanlısoy (İSKİ Çevre Koruma Daire Başkanı) hakkında ev hapsi kararı uygulandı.

TUTUKLANANLAR

Aralarında Cevat Kaya (Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi), Mete Mağden, Onur Aldı (Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı), Erdinç Çolak, Hakan Karaköse (Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı), Elçin Karaoğlu (İBB Boğaziçi İmar Müdürü), Naim Erol Özgüner (İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı), Melih Geçek (İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü), Ali Rıza Akyüz (Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı), Çağlar Türkmen (güvenlik görevlisi), Fatih Özçelik (İBB Kamulaştırma Şube Müdürü), Yakup Öner (İBB Harita Mühendisi), Hakan Aplak (Avrupa Yakası Zabıta Şube Müdürü), Nazan Başelli (Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürü), Ramazan Gülten (İmar ve Şehircilik Daire Başkanı), Engin Ulusoy (İBB Eski Zabıta Daire Başkanı), Gökhan Köseoğlu (Kültür A.Ş. Reklam Şefi) ve Metin Bal’ın da yer aldığı toplam 20 kişi tutuklandı.