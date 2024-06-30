İBB Su Sporları Festivali'nde şampiyonlar belli oldu

Su Sporları Festivali sona erdi

Sıcak yaz aylarında İstanbulluları serinletip keyifli anlar yaşatan Su Sporları Festivali sona erdi.

Cuma günü Burgazada’daki su topu maçlarıyla başlayan festival Cumartesi günü Maltepe’deki 1.500 metre açık su yüzme yarışı ile devam etti.

"ÇOK GÜZEL BİR PARKUR BELİRLEDİK"

Paris Paralimpik Oyunları’nda yarışacak olan milli yüzücü Umut Ünlü’nün onur konuğu olarak izlediği yarışın startını veren İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Su Sporları Festivali en keyif aldığımız işlerden bir tanesi. Bu sene Maltepe ile birlikte Adalar’ı da kullandık; yelken, su topu ve yüzme branşlarını barındıran çok güzel bir etkinlik hazırladık. Burada 1.500 metrelik çok güzel bir parkur belirledik” ifadelerini kullandı.

ERKEKLERDE SAMET ALKAN KADINLARDA NİDA ELİZ ÜSTÜNDAĞ

Paralimpik sporcularla birlikte 450 kişinin katıldığı yarışta, yaş kategorisine bakılmaksızın yapılan sıralamada erkeklerde 17:12’lik derecesiyle Samet Alkan, kadınlarda ise 18:57 ile Nida Eliz Üstündağ birinci oldu.

GALATASARAY FENERBAHÇE REKABETİ DENİZDE DE YAŞANDI

Aynı gün Heybeliada’da yapılan Optimist ve Laser (ILCA 4) sınıfları yelken yarışlarına, Adalar Su Sporları, Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray, Heybeliada Su Sporları, İstanbul Yelken ve Marmara Yelken kulüpleri katıldı.

LASER SINIFINA FENERBAHÇE DAMGA VURDU

Optimist sınıfındaki yarışlarda İstanbul Yelken’den Kerem Çifter, kızlarda Galatasaray’dan Alize Duru Birinkulu, junior ve junior kız’da Fenerbahçe Doğuş’tan Ada Vera Tüfekçiler birinci oldu.

Laser sınıfındaki yarışların tüm kategorilerinde Fenerbahçe Doğuş sporcuları madalyaları topladı. Genelde ve junior’da Sinan Uslu zafere ulaşırken, kızlarda da Naz Tulumcu yarışı birinci tamamladı.

SUTOPU'NDA ŞAMPİYON İTÜ

İBB Spor İstanbul Su Sporları Festivali’nin son gününde (Pazar) Burgazada’daki su topu final ve klasman maçları oynandı.

İki gün süren grup maçlarının sonunda grubu namağlup tamamlayan İTÜ, Uludağ Olimpik Spor Kulübü ile finalde karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen final maçını 9-5’lik skorla kazandı ve turnuvayı şampiyon tamamladı.

Üçüncülük müsabakasında ENKA, Adalar Su Sporları Kulübü’nü 8-3 ile geçti. Beşincilik maçında ise Galatasaray, rakibi ODTÜ’yü 8-3 ile mağlup etti.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan İTÜ’nün kupasını İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk verdi. Dereceye giren diğer kulüpler kupalarını Spor İstanbul Etkinlik Müdürü Yasemin Üner, Türkiye Su Topu Federasyonu İl Temsilcisi Umut Öztürk ve Adalar Su Sporları Kulübü Başkanı Atilla Kurban’dan aldı.