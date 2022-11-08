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İBB Taksim Cumhuriyet Anıtı’nı restorasyona aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim Cumhuriyet Anıtı’nı restorasyona aldı. Çalışmaların 10 Kasım törenlerine kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 16:38
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İBB Taksim Cumhuriyet Anıtı’nı restorasyona aldı

İBB Taksim Cumhuriyet Anıtı’nı restorasyona aldı
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İBB'den yapılan açıklamaya göre, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’na bağlı İBB Miras ekipleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda restorasyon çalışmalarına başladı. 4 Kasım’da başlayan çalışmalar kapsamında, zemin ve kaide kısmında eksik bölümler tamamlanıp temizlenecek. Anıtın üst bölümünde eksik olan ve İtalya’dan getirilen yeşil renkli mermer kaplamalar özgünle aynı nitelikteki taşlarla bütünleşecek. Taş kaplama yüzeylerdeki derin çatlakların dolgusu yapılacak, bronz heykeller temizlenecek ve koruyucu uygulamaya gidilecek. Çalışmalar 10 Kasım törenlerine yetiştirilecek.

TAKSİM ANITI HAKKINDA

Talimhane Caddesi ile İstiklal Caddesi-Sıraselviler aksı üzerine 1928'de yerleştirilen Taksim Cumhuriyet Anıtı, Millî Mücadele’yi, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve devrimlerini sembolize eden ulusal bir yapıt olarak İtalyan heykeltraş Pietro Canonica’ya, çevre düzeni ise İtalyan mimar Guilio Mongeri’ye yaptırıldı. Anıt, 8 Ağustos 1928 tarihinde açıldı.

Anıtın yapımına, 1925 yılında İstanbul Milletvekili CHP müfettişi Hakkı Şinasi Paşa'nın başkanlığında oluşturulan bir komisyonca Pietro Canonica’yla kurulan bağlantılarla başlandı. Mali kaynak için halka başvurulan, makbuzlar bastırılıp bağış toplanan anıtın yapımı 2,5 yıl sürdü.

Taksim Cumhuriyet Anıtı, Atatürk'ü ve kurulan yeni düzeni topluma tanıtan Cumhuriyet Dönemi'nin ilk figüratif heykellerinden. Taksim Cumhuriyet Anıtı için önünde çeşitli törenler düzenlenecek şekilde yerleşim planlaması yapıldı. Anıt inşa edilmeden önce kırsal bir alan olan meydan, Cumhuriyet Anıtı dikildikten sonra modern bir kent meydanına dönüştü. Cumhuriyet Anıtı ile birlikte Taksim Meydanı kent ölçeğinde bir tören alanı özelliği kazandı.

Taş ve bronz malzeme kullanılarak inşa edilen anıt, dairesel bir meydanın ortasında tasarlanmıştır. 11 metre yüksekliğe sahip olan eser, taş bir kaide üzerinde yükselmektedir. Geleneksel üsluba uygun bir biçimde tasarlanan kaidesinde pembe Trentino ve yeşil Suza bölgesi mermerleri kullanıldı. Anıt bir cephesinde Kurtuluş Savaşı diğer cephesinde Cumhuriyet Türkiye'si kompozisyonuna sahip. Kuzey yüzünde asker figürlerinin önünde Mustafa Kemal tasvir edilirken, diğer yüzünde ise Mustafa Kemal, İsmet İnönü ile Fevzi Çakmak, askerler ve halkla birlikte betimlenmesiyle, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sembolize ediliyor. Yan yüzlerde üst kısımda madalyonların içerisinde iki kadın portresi ile altında birer asker heykeli yer alıyor. Anıtın meydan çeşmelerini anımsatan tasarımında yan dar yüzleri altında birer ayna taşı ve önlerinde mermer yalaklar bulunuyor.

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