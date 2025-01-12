İBB uyardı: Yağış fırtınayla birleşecek

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AKOM verilerine göre İstanbul genelinde dün başlayan sağanak geçişlerinin süreceğini ve sabah saatlerinde ise fırtına ile birleşmesinin beklendiği belirtildi.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Sabah saatlerinden itibaren poyrazın kuvvetlenmesiyle hafta boyunca sıcaklıkların da 3-10 derece birden düşeceğinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, fırtına ve sağanak yağış nedeni ile yaşanabilecek olumsuz durumlarda ALO 153 ile iletişime geçilmesi istendi.