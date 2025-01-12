İBB uyardı: Yağış fırtınayla birleşecek

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AKOM verilerine göre İstanbul genelinde dün başlayan sağanak geçişlerinin süreceğini ve sabah saatlerinde ise fırtına ile birleşmesinin beklendiği belirtildi.
SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK
Sabah saatlerinden itibaren poyrazın kuvvetlenmesiyle hafta boyunca sıcaklıkların da 3-10 derece birden düşeceğinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, fırtına ve sağanak yağış nedeni ile yaşanabilecek olumsuz durumlarda ALO 153 ile iletişime geçilmesi istendi.
AKOM verilerine göre, İstanbul genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağmur geçişlerinin gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) January 11, 2025
Yarın(pazar) sabah saatlerinden itibaren esen poyrazın kuvvetlenmesiyle hafta boyunca sıcaklıkların sıcaklıkların da…