İBB uyarı üstüne uyarı yapıyor. Aman herkes çok dikkatli olsun

AKOM tarafından yapılan uyarıda hafta sonu Marmara Bölgesi’nde yağış etkili olacak ve hava sıcaklıkları hızla düşecek. İstanbul’da hafta sonu fırtına ve yağışlı havanın etkisini göstereceği belirtildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İBB uyarı üstüne uyarı yapıyor. Aman herkes çok dikkatli olsun

İstanbul’da hafta sonu fırtına ve yağışlı hava etkisini gösterecek. AKOM’un verilerine göre, Marmara denizine kıyısı olan güney sahillerimiz ile Karadeniz’e kıyısı olan Beykoz ve Şile sahillerimizde deniz seviyesinde yükselme, buna bağlı olarak kıyı selleri yaşanma ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi.

İBB AKOM verilerine göre, İstanbul’a hafta sonu soğuk ve yağışlı hava geliyor. Sıcaklıkların fırtına ile birlikte 4-8 derecelere kadar düşmesi beklenirken, yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Cumartesi günü fırtına (40-60km/s), Pazar günü ilk saatlerden (0:00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde eseceği belirtiliyor.

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BEYKOZ VE ŞİLE’YE DİKKAT

Fırtına nedeni ile Marmara denizine kıyısı olan güney sahillerimiz ile Karadeniz’e kıyısı olan Beykoz ve Şile sahillerimizde deniz seviyesinde yükselme, buna bağlı olarak kıyı selleri yaşanma ihtimaline karşı da hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi.

Yağışların Cumartesi günü saat 22.00 ile Pazar 09.00 arasında, rüzgâr ve fırtınanın da Cumartesi saat 10.00 ile Pazar 15.00 arasında etkili olması bekleniyor.

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İSTANBULLULARA UYARI

İBB Ekipleri, kuvvetli yağış ve fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekletilirken, İstanbullulara da yaşanabilecek aksaklıklara (ağaç, direk devrilmesi, tabela ve çatı uçması, logar taşmaları, alt geçitler ile alçakta kalan yerlerde su basması, yollarda göllenme, kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar) karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı

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