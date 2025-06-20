İBB, vakıflara verilen yurt binalarını geri aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, İBB ile Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti arasındaki öğrenci yurtlarına ilişkin hizmet protokollerinin feshedilmesi kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB ile Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı arasında 12 Mayıs 2017'de kabul edilen orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin hizmet protokolünün feshedilmesiyle ilgili gündem maddesi görüşüldü.

Vakfa tahsis edilen Kadıköy ve Üsküdar'daki yurt binalarının geri alınmasının istendiği gündem maddesine, AKP Grubu şerh koydu.

Mecliste yapılan oylamada protokolün feshi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Mecliste, İBB ile İlim Yayma Cemiyeti arasında 13 Ekim 2017'de kabul edilen orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin hizmet protokolünün feshedilmesini içeren gündem maddesi de görüşüldü.

Cemiyete tahsis edilen Eyüpsultan'daki yurt binasının geri alınmasının istendiği gündem maddesine de AKP Grubu şerh koydu.

Mecliste yapılan oylamada protokolün feshi, oy çokluğuyla kabul edildi.

KÜLTÜR MERKEZİ, BEYOĞLU'NA TASHİH EDİLDİ

Toplantıda ayrıca, İBB Meclisince 13 Temmuz 2023'te ısrar kararıyla Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin 5 yıl süreyle bedelsiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan tahsisinin iptal edilmesi ve bu tahsisin Beyoğlu Belediyesine 5 yıl süreyle bedelsiz olarak yapılması istendi.

AKP Meclis üyeleri bu karara da şerh düştü.

Mecliste yapılan oylamada tahsis kararı oy çokluğuyla kabul edildi.