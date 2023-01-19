İBB yarıyıl tatilinde çocukları unutmadı

ANKA'da yer alan habere göre, İBB'den bugün yapılan açıklamaya göre; 2022-2023 eğitim öğretim yılının yarısını tamamlayan İstanbullu öğrenciler, spor dolu, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle yarıyıl tatilinin tadını doyasıya çıkaracak. İBB kuruluşlarından BELTUR, yarıyıl tatili boyunca öğrencilere karne hediyesi olarak yüzde 15 indirim verecek.

SPOR İSTANBUL'DA, KARNESİNİ GETİRENE ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ OLACAK

Spor İstanbul tarafından düzenlenen “Karneni Getir” etkinlikleri bu sene de sürecek. Okulların ara tatile gireceği 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihlerinde başlayacak etkinlikler, karnesini getiren 6-7 yaş arası tüm çocuklara ücretsiz olacak. Öğrenciler, söz konusu dönemde hafta içi günlerde etkinliklere katılabilecek. Silivrikapı Buz Pisti ve Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklar, buzda kayarak ve aquaparkta yüzerek tatilin keyfini çıkaracak. Silivrikapı Buz Pisti’nde her gün 300 çocuk, uzman eğitmenlerin gözetiminde buzda kayma deneyimi yaşayacak ve tatilde de öğrenmeye spor yaparak devam edecek. Karneni Getir etkinliklerinin bir diğerinde ise Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi her gün 250 öğrenciyi ağırlayacak. 7-13 yaş arası çocuklar, yarıyıl tatili bitene kadar aquaparkta havuzun ve eğlencenin keyfini sürecek. Çocuklara karne hediyesi olarak ücretsiz düzenlenecek etkinliklere katılım için online kayıt yapılması gerekiyor. Kayıtlar, 20 Ocak Cuma akşamından itibaren online.spor.istanbul adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

METRO İSTANBUL DA KAPILARINI ÇOCUKLARA AÇIYOR

Yarıyıl tatili etkinliklerinin bir diğer ayağı da İBB iştiraklerinden Metro İstanbul’da gerçekleşecek. Metro İstanbul, Esenler ve Esenkent yerleşkelerini öğrencilere açacak. Bu yerleşkelerde 7-14 yaş arası çocuklar, alanında uzman eğitmenlerden bisiklet sürme eğitimi, kağıt katlama sanatı (origami), karikatür çizimi gibi alanlarda eğitim alabilecek. Ayrıca film gösterileri, drama etkinlikleri ve yerleşke turlarından ücretsiz faydalanabilecek. Etkinlik kapasitesi günlük 40 çocukla sınırlı olup, kayıtlar başvuru önceliğine göre alınacak. Metro AŞ’nin etkinliklerine ücretsiz kaydolmak için 0850 252 88 00 numaralı telefonu aramak gerekiyor.

HEPSİ ÇOCUKLAR İÇİN ÜCRETSİZ

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, çocuklar için yarıyıl tatilinde “Karne Şenliği” düzenleyecek. Farklı ilçelerdeki 13 kültür merkezinde 67 etkinliğin ücretsiz olarak çocuklara ulaşacağı şenliğe tüm minikler davetli. Konserler, tiyatro oyunları ve atölyeleri kapsayan etkinlikler; Fatih, Başakşehir, Güngören, Arnavutköy, Esenler, Bakırköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye Kartal, Tuzla ve Şile’deki kültür merkezlerinde çocuklara kültür sanatı erişilebilir hale getirecek.

Çocuklar için özenle hazırlanan “Karne Şenliği” kapsamında, “Sihirli Çiçek”, "Kedilerin Kaybolma Mevsimi”, "Küçük Deniz Kızı”, "Ağustos Böceği ile Karınca”, “Canım Kardeşim Benim Uzaylılar mı Geldi?”, “Karagöz Ağaç Bekçisi” gibi tiyatro oyunları oynanacak. Aynı zamanda İBB orkestraları, “Film Müzikleri” ve “Neşeli Günler” konserleri verecek. Tüm bunların yanı sıra atölye çalışmalarıyla "Süper kahramanlar nasıl çizilir", "Çakmaktaşlar ve taş devri makinaları", "Resim", "Kolaj", "Stop motion", "Yaratıcı drama", "Yaratıcı dans", "Kar küresi yapımı", "Yapay zekâ" ile "Fotoğraf geliştirme" gibi çocukların hayal dünyasını daha da zenginleştirecek etkinlikler sunulacak.

İBB kültür merkezlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek “Karne Şenliği” programına, İBB Kültür Sanat sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilecek.