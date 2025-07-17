İBB yeni taksi uygulamasını duyurdu

Teknolojinin gelişmesi ve akıllı telefonların da yaygınlaşması taksi çağırmayı artık daha pratik hale getirdi gün içerisinde bir yerden bir yere giderken taksi tercih edilmesi halinde telefonlardaki uygulamalar üzerinden taksi çağrılabiliyor.



İstanbul Büyükşehir BelediyesiGenel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, İstanbul'da taksi hizmetine yeni bir uygulamanın daha dahil olduğunu açıkladı.

TAKSİ UYGULAMASI YANDEX GO DEVREDE



Alpkökin, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul'da taksi hizmetine dijital erişim sağlayan uygulamalara bir yenisini daha ekledik.

Bugün itibarıyla Yandex Go da İBB'den lisans alan platformlar arasında yerini alıyor.

BiTaksi, Uber, Binbin, inDrive, Valo ve artık Yandex Go! Güvenle kullanabilirsiniz!"