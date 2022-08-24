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İBB'nin yurt başvuruları başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) üniversite öğrencilerine hizmet veren yurtlarına başvuru alımı, 22 Ağustos'tan itibaren 7 gün boyunca devam edecek.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:12
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:43
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İBB yurt başvuruları başlıyor

İBB'nin yurt başvuruları başlıyor
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İBB'den yapılan açıklamaya göre, Avcılar'da 2 ve Beyoğlu Örnektepe'de 1 yurt ile üniversite öğrencilerine hizmet veren İBB, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Bayrampaşa, Şişli, Eyüpsultan, Ümraniye ve Maltepe ilçelerine de yurt kazandıracak.

Yeni yurtlarla geçen yıl 622 öğrencinin barınmasına olanak sağlayan İBB, yatak kapasitesini 2 bin 800'e çıkaracak.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilen yükseköğrenim öğrenci yurtları için başvurular 22 Ağustos'ta online başlayacak. Sadece şehir dışından gelen öğrencilerin kalabileceği yurtlara başvurular https://yurt.ibb.istanbul adresinden yapılacak.

Öğrenciler, kriterler ve başvuruyla ilgili tüm soruların yanıtlarına web sitesinden ulaşabilecek. Her başvuru şartı belli bir puana sahipken, şehit ve gazi yakını kriteri önem taşıyan koşullardan biri olacak.

Başvuru için öğrencilere 22 Ağustos'tan itibaren 7 günlük süre tanınacak. İnternet sitesinde başvuru ekranı 28 Ağustos gece 23.59'a kadar açık olacak. Değerlendirme sürecinin ardından öğrenciler başvurularının sonuçlarına 12 Eylül'den itibaren, yine başvuru yaptıkları siteden ulaşılabilecekler.

15-21 Eylül tarihleri arasında, asil listede yer alan öğrenciler, 23-29 Eylül arasında ise yedek listedeki öğrenciler 09.00-19.00 saatleri arasında İBB yurtlarına kayıt yaptırabilecekler. Belirtilen tarihlerin dışında gelen ya da internet sitesinde belirtilen kayıt evraklarını eksik teslim edenlerin başvuruları alınmayacak.

Sabah ve akşam yemeği imkanı bulunan yurtların bu yıl ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil 950 lira olacak. Üniversitelere yakın ve merkezi noktalarda konumlandırılan yurtlarda, kütüphane, çalışma ve dinlenme odaları, bilgisayar ile etüt odaları, çamaşır odaları, yemekhane, revir ve mescit gibi birçok ortak kullanım alanları bulunuyor.

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