İBB yurt sonuçları açıklandı

İBB’nin 2019’da el değiştirmesinin ardından faaliyete alınan İBB öğrenci yurtları için 16-19 Ağustos tarihleri arasında yükseköğretim öğrencileri için yurt başvuru süreci yapılmıştı. İBB’nin değerlendirme sürecini tamamlamasının arından yurt başvuru sonuçları bugün açıklandı.

NASIL ÖĞRENİLİR?

İBB yurtlarında kalabilmek için başvuru yapan öğrenciler bu yurtlarda kalmak için hak kazanıp kazanmadıklarını "yurtsonuc.ibb.gov.tr” adresinden öğrenebilecekler. Bununla beraber asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrenciler online ve kesin kayıt zaman aralığını ve bununla beraber kayıt bilgilerini internet sitesinden öğrenebilecekler.