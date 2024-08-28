İBB yurt sonuçları açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB yurt sonuçları açıklandı

16-19 Ağustos tarihleri arasında başvuruları alan İBB, Üniversite öğrencilerinin yurt başvuru sonuçlarını açıkladı.

İBB’nin 2019’da el değiştirmesinin ardından faaliyete alınan İBB öğrenci yurtları için 16-19 Ağustos tarihleri arasında yükseköğretim öğrencileri için yurt başvuru süreci yapılmıştı. İBB’nin değerlendirme sürecini tamamlamasının arından yurt başvuru sonuçları bugün açıklandı.

NASIL ÖĞRENİLİR?

İBB yurtlarında kalabilmek için başvuru yapan öğrenciler bu yurtlarda kalmak için hak kazanıp kazanmadıklarını "yurtsonuc.ibb.gov.tr” adresinden öğrenebilecekler. Bununla beraber asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrenciler online ve kesin kayıt zaman aralığını ve bununla beraber kayıt bilgilerini internet sitesinden öğrenebilecekler.

Son Haberler
Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan denizdeki sohbetleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti Magazin
Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan denizdeki sohbetleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti
Avrupa borsaları güne pozitif başladı Dünya
Avrupa borsaları güne pozitif başladı
MİT'ten Irak'ta operasyon. Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi Gündem
MİT'ten Irak'ta operasyon. Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı Gündem
Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı
UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı Spor
UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı
Açlık ve yoksulluğu da zam geldi Ekonomi
Açlık ve yoksulluğu da zam geldi
3.500 yıllık vazoyu kırıp kaçtılar Dünya
3.500 yıllık vazoyu kırıp kaçtılar