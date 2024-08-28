İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak saat kaçta? 2024 İBB yurt başvuru sonucu sorgulama

İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları'na yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra sonuçların 28 Ağustos'ta ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenciler, asil veya yedek listede olup olmadıklarını "yurt.ibb.istanbul" adresinden sorgulayabilecekler.

Peki, sonuçlar tam olarak hangi tarihte ve saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

2024 yılı İBB yurt başvuru sonuçları için sorgulama ekranı ve detaylar şu şekilde:

İBB Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

İBB yurt başvuru sonuçları, 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü erişime açılacak.

İBB Yurt Başvuru Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Öğrenciler, başvuru sonuçlarını "yurt.ibb.istanbul" internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Barınma hakkı kazanan öğrencilerin asil ve yedek listeleri, kayıt tarihleri ve detayları da bu site üzerinden duyurulacak.

İBB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama ve Süreç Takvimi

İBB yurtlarına ön kayıtlar, 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilere ise 2-4 Eylül 2024 tarihleri arasında SMS ile bilgilendirme yapılacak.

Kesin kayıt işlemleri ise 9-11 Eylül 2024 tarihleri arasında tamamlanacak.

İBB Yurt Ücretleri Ne Kadar?

Bu yıl da İBB Yurtlarında öğrenciler için sabah ve akşam yemeği imkanı sunulacak.

Yurt ücreti, kahvaltı ve akşam yemeği dahil olmak üzere 1950 TL olarak belirlendi.

Gençler, İBB Yurtlarında günlük yaşamları için gerekli tüm olanakları bulabilecekler.