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İBB yurtlarına başvuru rekoru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl 622 olan yurt kapasitesini 2 bin 800 kişiye çıkarmıştı. İBB'nin toplam 2 bin 800 kişilik yurtlarına rekor başvuru geldi, 15 bin 547 öğrenci yurt başvurusu yaptı. Başvuru sonuçları 12 Eylül tarihinde açıklanacak ve kayıtlar 15 Eylül'de başlayacak.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 16:37
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İBB yurtlarına başvuruda rekor kırıldı

İBB yurtlarına başvuru rekoru
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm üretmek amacıyla hizmet verdiği öğrenci yurtlarına başvurular tamamlandı. 2021 yılında Avcılar’da iki, Beyoğlu Örnektepe’de bir kız öğrenci yurduyla hizmet vermeye başlayan (İBB), bu yıl yurt sayısını 10’a yükseltti.  Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Bayrampaşa, Şişli, Eyüpsultan, Ümraniye ve Maltepe’de açılan yurtlarla birlikte, geçtiğimiz yıl 622 olan öğrenci kapasitesi 2 bin 800’e yükseldi.  

KONTENJANIN 5,5 KATI BAŞVURU ALINDI

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilen yükseköğrenim öğrenci yurtları için başvurular 22 – 28 Ağustos tarihleri arasında online olarak yapıldı. İBB Yurtları için “T.C. vatandaşı olması, ön lisans ve lisans öğrencisi olması, yerleştiği ya da öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumunun İstanbul il sınırları içinde yer alması, devlet üniversitesinde veya yüzde 100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyor olması, ailesinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması” şartlarını taşıyan öğrenciler başvurdu. 

İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları için yurt.ibb.istanbul web adresi üzerinden 15 bin 547 kişi başvuru yaptı. Başvuruların yüzde 59,5’i 9 bin 250 kişiyle kız öğrencilerden oluşurken, yüzde 40, 5’lik kısmı 6 bin 297 kişiyle erkek öğrencilerden geldi ve yedi günlük sürenin sonuna toplam kontenjanın 5,5 katını aşan bir talep ortaya çıktı. 

SONUÇLAR 12 EYLÜL’DE AÇIKLANACAK

Başvuru sürenin tamamlanmasıyla birlikte taleplerin değerlendirilmesi süreci de başladı. Sadece şehir dışından gelen öğrencilerin başvurusunun alındığı yurtlar için üniversite yerleştirme puanı veya not ortalaması, üniversitedeki kaçıncı yılı olduğu; aile durumu (anne-baba sağ veya vefat durumu), ailenin gelir düzeyi, aile bireylerinin sayısı gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor. Engellilik durumu, şehit ya da gazi yakınlığı; öğrencinin uluslararası düzeyde spor, sanat, bilim vb. başarısının olup olmadığı, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede hastalığı olmaması ve daha önce kaldığı yurtlarda disiplin suçu işlememiş olması da başvuruların değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor. Tüm bu kriterlerin ışığında yapılacak incelemelerin ardından öğrenciler başvuru sonuçlarına 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren yurt.ibb.istanbul web sitesinden ulaşılabilecekler.

KAYITLAR 15 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarında barınmaya hak kazanan ve isimlerini asil listede gören öğrencilerin kayıtları 15 -21 Eylül tarihleri arasında (5 iş günü), yedek listeden hak kazanan öğrenciler ise 23 - 29 Eylül (5 iş günü) tarihleri arasında yurtlarına gelerek kayıtlarını yaptırabilecekler. 

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