'İBB’de helikopter yolsuzluğu' CHP'li Yavuzyılmaz belge paylaştı

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, "Bunun adı İBB’de belgeli ve gerçek yolsuzluktur! Haydi soruşturun da görelim" dedi.

Yavuzyılmaz, İBB'ye AKP döneminde alınan SIKORSKY tipi helikopterin 18 milyon lira zararla satıldığı iddiasına ilişkin faturaları paylaştı.

FATURALARI YAYINLADI

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açılamada "İBB’deki belgeli helikopter yolsuzluğu! AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde; 2012 yılında satın alınan SIKORSKY tipi helikopter 2019’daki yerel seçimler öncesinde değerinin %20’sine satıldı.

"Araç: Helikopter. Marka: SIKORSKY. Model: S-76B. Alış fiyatı: 590.000. Dolar, Satış fiyatı: 113.243 Dolar. Aradaki fark 476.757 Dolar. Güncel kurla zarar 18 Milyon Lira!

"Bunun adı İBB’de belgeli ve gerçek yolsuzluktur! Haydi soruşturun da görelim!" ifadelerini kullandı.