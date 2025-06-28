İBB'de işe alındığı iddia edildi üniversite öğrencisi çıktı. İddialar çürütüldü

CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek'in çocuğunun Kurultay'da Özgür Özel'e destek verdiği için İBB'de işe alındığı iddia edildi.

Şenyürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki çocuğum vardır. Birisi ilkokul öğrencisidir, diğeri ise tıp fakültesi 4. sınıfta eğitimine devam etmektedir" diyerek, iddialara ilişkin "mesnetsiz ve aşağılık bir iftiradır" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Kurultay davasına saatler kala iddialarına ardı arkası kesilmiyor. Bir dönem CHP içinde yer alan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partinin başına gelmesiyle partisine cephe alan bazı isimler, iktidara yakın medya kuruluşlarında her gün yeni iddialar ortaya atıyor.

Henüz tek birisinin kanıtlanamadığı iddialara bir yenisi daha eklendi. Bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımda, Kurultay'da Özgür Özel'i desteklemesi karşılığında CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek'in çocuğunun İBB'de işe başlatıldığı öne sürüldü.

Şenyürek, sosyal medya hesabı üzerinden iddiaları sert bir dille yalanladığı ve eleştirdiği bir paylaşım geldi.

Şenyürek, payalşımında iki çocuğunun olduğunu, birisinin ilkokul öğrencisi olduğunu, diğerinin ise Tıp Fakültesi dördüncü sınıfta eğitimine devam ettiğini kaydetti.

Kendisini ve CHP'yi hedef alan iddiaların tek bir amacının olduğunu belirten Şenyürek, "CHP’nin yükselen halk desteğini ve kurumsal mücadelesini kirli yöntemlerle gölgelemek. Ailemi hedef alan bu ahlak dışı saldırılara ve bunlardan nemalananlara karşı hukuki haklarım saklı kalmak kaydıyla, takdiri kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Şenyürek, "yalan ve iftiraya karşı açıklamamdır" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir sosyal medya hesabı tarafından hakkımda; “Çocuğumun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığı” yönündeki iddia, tamamen asılsız, mesnetsiz ve aşağılık bir iftiradır.

Kamuoyunun bilgisine sunuyorum: İki çocuğum vardır. Birisi ilkokul öğrencisidir, diğeri ise tıp fakültesi 4. sınıfta eğitimine devam etmektedir. Bu gerçek ortadayken, şahsımı ve partimizi yıpratmak amacıyla üretilmiş bu ve benzeri yalanların tek bir amacı vardır: CHP’nin yükselen halk desteğini ve kurumsal mücadelesini kirli yöntemlerle gölgelemek.

Ailemi hedef alan bu ahlak dışı saldırılara ve bunlardan nemalananlara karşı hukuki haklarım saklı kalmak kaydıyla, takdiri kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyururum.

Gökhan Şenyürek CHP Giresun İl Başkanı"