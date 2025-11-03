“İstanbul Senin” uygulaması üzerinden milyonlarca yurttaşın kişisel verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığının öne sürülmesi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 4 çalışanı tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik geçtiğimiz günlerde açılan veri sızıntısı soruşturması ile ilgili olarak önceki senelerde gerçekleştirilen bir şikayet sonrası yapılan incelemede dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın 23 Haziran 2022 yılında zafiyet tespit edilmediği için işlem yapılmasına yer olmadığı kararını verdiğine yönelik resmi belgeyi paylaştı.

Günaydın, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, 23 Haziran 2022 tarihinde dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın veri sızıntısına yönelik şikayet üzerine yapılan inceleme ile ilgili detayları paylaştı.

ALİ YERLİKAYA 'ZAFİYET YOK' DEMİŞ

Günaydın," Dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından 23 Haziran 2022 tarihinde verilen olurla, İBB Bilgi İşlem Dairesi’nden veri sızdırılmasına ilişkin şikayette, "Yapılan incelemede böyle bir zafiyetin tespit edilmediği anlaşıldığından, herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına...” sözlerini sarf etti.

Günaydın'ın paylaştığı Yerlikaya imzalı kararda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner hakkında herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığı belirtiliyor.