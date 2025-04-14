İBB’den 23 Nisan’a özel konser

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında genç solistlerin yer aldığı özel bir konser programına ev sahipliği yapıyor.

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında genç solistlerin yer aldığı özel bir konser programına ev sahipliği yapıyor. 19 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleşecek konserde, genç orkestra şefi Nil Venditti yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası; Can Ekin Buçukoğlu (piyano), Deniz Ozan Çelik (keman), Amine Bengisu Ateş (klarnet) ve Balkız Mercan Eruluğ’a (viyolonsel) eşlik edecek.

“YETENEKLİ SOLİSTLERDEN KLASİKLERİN İLK BÖLÜMLERİ”

“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri”nin ilk bölümünde, klasik müzik tarihinin en güçlü eserlerinden seçilen konçertoların birinci bölümleri seslendirilecek. Açılışta, Can Ekin Buçukoğlu, W. A. Mozart’ın dramatik re minör tonundaki Piyano Konçertosu No.20’nin Allegro başlıklı ilk bölümünü yorumlayacak. Bu eserin özellikle genç solistler tarafından seslendirilmesi, eserin hem duygusal yoğunluğu hem de klasik dönem stili açısından ayrı bir önem taşıyor.

Deniz Ozan Çelik, virtüöz pasajları ve zarif melodik çizgileriyle romantik dönem keman repertuvarının önde gelen eserlerinden H. Wieniawski’nin 2. Keman Konçertosu’nun ilk bölümünü seslendirirken; Amine Bengisu Ateş, C. M. von Weber’in yalın ve lirik temalar üzerine kurulu Giriş, Tema ve Varyasyonlar adlı eserinde klarnetin anlatım gücünü ortaya koyacak. Balkız Mercan Eruluğ ise C. Saint-Saëns’ın Viyolonsel Konçertosu No.1’inin ilk bölümünde, çalgının renkli tınısını ve teknik kapasitesini gözler önüne serecek.

Konserin ikinci yarısında ise F. Mendelssohn’un Senfoni No. 5, “Reformasyon” başlıklı yapıtı ile güçlü bir kapanış yapacak.