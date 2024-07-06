İBB'den 80 bin eve kira desteği. Şartlar belli oldu

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Başkanlığı'nın İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verecek projesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

İBB, riskli yapılarının KİPTAŞ ile yenilemek isteyen vatandaşlara gelir durumlarına göre toplam maliyetin yüzde 40 ile yüzde 65’i oranında destek verecek.

Bu binalarda oturan vatandaşlar, KİPTAŞ ile yapacakları ön sözleşme ile beraber İBB’nin yeniden yapım maliyeti destek programına dahil edilebilecek.

VATANDAŞLARA İLAVE KİRA YARDIMI YAPILACAK

Dar gelirli vatandaşlar, destekten daha yüksek oranda faydalanacak. Öte yandan İBB Meclisi’nin onayına bırakılacak bir diğer teklifle, İBB’nin hızlı tarama testine başvuran ve E sınıfı, yani çok riskli bina grubu içerisinde bulunan yaklaşık 6 bin 920 yapı için acil eyleme geçilecek, vatandaşlara ilave kira yardımı yapılacak.

İstanbul'da çok riskli binalarla ilgili tartışma önümüzdeki günlerde Sefaköy Kartaltepe'de bir binanın nedensiz yere yıkılması ve Bahçelievler'de iki ayrı binada kat çökmelerinin yaşanması ile yeniden alevlenmişti.

SÜREÇ HIZLANDIRILACAK

Benzeri çok riskli yapılarla ilgili uzun bir süredir çalışmalar gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem dirençli İstanbul için yeni bir proje sunuyor. Kentsel dönüşüme can suyu olacak proje teklifi, İBB Meclisi’nin onayına bırakılacak.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan teklifin ayrıntıları hakkında bilgiler verdi.

Akgün, İBB Meclisi’ne sundukları teklifin hayata geçmesi ile beraber ilk defa, gerçekten ihtiyaç sahiplerine yönelik büyük bir kampanyayı başlatmış olacaklarını, ekonomik kriz koşullarında, yapım maliyetlerinin çok yükseldiği bu ortamda İBB olarak vatandaşlarını yanında olacaklarını, kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandıracaklarını ifade etti.

Akgün, riskli olduğu belirlenen yapıların biran önce dönüşümünün sağlanmasının İstanbul için hayati derecede önemli olduğundan bahsederek, “Hızlı tarama testinin yaygınlaşması için 39 ilçe belediyesiyle İBB arasında protokol yapılmasının da proje teklifi içeriğinde yer aldığını” ifade etti.

İBB’nin, iştirak şirketi KİPTAŞ eliyle hayata geçireceği proje ile yeniden yapım maliyetlerine destek sağlanması, E Sınıfı, yani yüksek riskli olduğu belirlenen evlere kira yardımı, Bayrampaşa’da geçici kiralık konut bölgesinin oluşturulması, ilçe belediyeleriyle hızlı tarama ile bina incelenmesinde ortak hizmet protokolünün yapılması bekleniyor.

İLK ETAPTA 25 BİN EV İÇİN 5 MİLYAR TL DESTEK ÖDEMESİ SAĞLANACAK

Mali destek oranları ise hak sahiplerinin gelir durumuna göre belirlenecek. Dar gelirli vatandaşlar ve emekliler, en yüksek destek oranından faydalanacak kesim olacak. Hane içi toplam geliri 2 asgari ücretin altında olan kişilere, yüzde 60, bu kişiler emekliyse yüzde 65, hane içi toplam geliri 3 asgari ücretin altında olan kişilere ise yüzde 40, aynı durumdaki emeklilere yüzde 45 oranında destek maddi destek verilecek. İlk etapta 'İstanbul yenileniyor'a başvuran ve uzlaşma sağlanan toplam 25 bin ev için yaklaşık 5 milyar TL destek ödemesi yapılacak.

İBB'nin başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğinde ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre hak sahiplerine yüzde 65' oranında yapım maliyeti desteği sağlanacak. Yapılan kira yardımları da artırılacak.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Başkanlığı'nın İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verecek projesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

İBB, riskli yapılarının KİPTAŞ ile yenilemek isteyen vatandaşlara gelir durumlarına göre toplam maliyetin yüzde 40 ile yüzde 65’i oranında destek verecek.

Bu binalarda oturan vatandaşlar, KİPTAŞ ile yapacakları ön sözleşme ile beraber İBB’nin yeniden yapım maliyeti destek programına dahil edilebilecek.

VATANDAŞLARA İLAVE KİRA YARDIMI YAPILACAK

Dar gelirli vatandaşlar, destekten daha yüksek oranda faydalanacak. Öte yandan İBB Meclisi’nin onayına bırakılacak bir diğer teklifle, İBB’nin hızlı tarama testine başvuran ve E sınıfı, yani çok riskli bina grubu içerisinde bulunan yaklaşık 6 bin 920 yapı için acil eyleme geçilecek, vatandaşlara ilave kira yardımı yapılacak.

İstanbul'da çok riskli binalarla ilgili tartışma önümüzdeki günlerde Sefaköy Kartaltepe'de bir binanın nedensiz yere yıkılması ve Bahçelievler'de iki ayrı binada kat çökmelerinin yaşanması ile yeniden alevlenmişti.

SÜREÇ HIZLANDIRILACAK

Benzeri çok riskli yapılarla ilgili uzun bir süredir çalışmalar gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem dirençli İstanbul için yeni bir proje sunuyor. Kentsel dönüşüme can suyu olacak proje teklifi, İBB Meclisi’nin onayına bırakılacak.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan teklifin ayrıntıları hakkında bilgiler verdi.

Akgün, İBB Meclisi’ne sundukları teklifin hayata geçmesi ile beraber ilk defa, gerçekten ihtiyaç sahiplerine yönelik büyük bir kampanyayı başlatmış olacaklarını, ekonomik kriz koşullarında, yapım maliyetlerinin çok yükseldiği bu ortamda İBB olarak vatandaşlarını yanında olacaklarını, kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandıracaklarını ifade etti.

Akgün, riskli olduğu belirlenen yapıların biran önce dönüşümünün sağlanmasının İstanbul için hayati derecede önemli olduğundan bahsederek, “Hızlı tarama testinin yaygınlaşması için 39 ilçe belediyesiyle İBB arasında protokol yapılmasının da proje teklifi içeriğinde yer aldığını” ifade etti.

İBB’nin, iştirak şirketi KİPTAŞ eliyle hayata geçireceği proje ile yeniden yapım maliyetlerine destek sağlanması, E Sınıfı, yani yüksek riskli olduğu belirlenen evlere kira yardımı, Bayrampaşa’da geçici kiralık konut bölgesinin oluşturulması, ilçe belediyeleriyle hızlı tarama ile bina incelenmesinde ortak hizmet protokolünün yapılması bekleniyor.

İLK ETAPTA 25 BİN EV İÇİN 5 MİLYAR TL DESTEK ÖDEMESİ SAĞLANACAK

Mali destek oranları ise hak sahiplerinin gelir durumuna göre belirlenecek. Dar gelirli vatandaşlar ve emekliler, en yüksek destek oranından faydalanacak kesim olacak. Hane içi toplam geliri 2 asgari ücretin altında olan kişilere, yüzde 60, bu kişiler emekliyse yüzde 65, hane içi toplam geliri 3 asgari ücretin altında olan kişilere ise yüzde 40, aynı durumdaki emeklilere yüzde 45 oranında destek maddi destek verilecek. İlk etapta 'İstanbul yenileniyor'a başvuran ve uzlaşma sağlanan toplam 25 bin ev için yaklaşık 5 milyar TL destek ödemesi yapılacak.