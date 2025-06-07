İBB’den Ali Nuhoğlu iddialarına yanıt geldi: 500 milyon liralık alacağı için 1,5 milyar lira rüşvet verdiği söyleniyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB’den Ali Nuhoğlu iddialarına yanıt geldi: 500 milyon liralık alacağı için 1,5 milyar lira rüşvet verdiği söyleniyordu

İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklandıktan sonra itirafçı olan iş adamı Ali Nuhoğlu’nun İSKİ’den alacağı olan 500 milyon lirayı tahsil edebilmek için İmamoğlu’nun şirketine 1,5 milyar lira rüşvet verdiği iddia ediliyordu. İktidara yakın medyanın gündeme taşıdığı iddialara İBB’den yanıt geldi.

İBB’ye yönelik operasyonda tutuklanan iş insanı Ali Nuhoğlu itirafçı oldu, İSKİ’den 500 milyon alacağı için Ekrem İmamoğlu’na Sarıyer’den 1.5 milyarlık 2 villa verdiğini iddia etti. Yandaş medya, Nuhoğlu’nun bu iddiasını haber yaptı. İBB tarafından yapılan açıklamada iddialar yalanlandı. İBB’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

YALAN: İSKİ’den 500 milyon TL’lik alacak için İmamoğlu’nun şirketine 1.5 milyar TL değerinde villa rüşvet olarak verildi.

GERÇEK: Ali Nuhoğlu, 500 milyon TL alacak için 1.5 milyar TL değerinde rüşvet verdiğini iddia ediyor. Bu, bırakın ticari aklı, temel ekonomik mantığa dahi aykırıdır. İSKİ’nin ödeme kayıtlarında, iddia edilen şahıs ya da şirketlere tek bir kuruş aktarım yer almamaktadır.

YALAN: İSKİ’nin hesaplarından 215 milyon TL kayıt dışı para transferi yaptı.

GERÇEK: Adı geçen şirkete İmamoğlu döneminde iş verilmedi. Ödemeler AKP dönemindeki işlerle ilgili hak edişlerdir. İddialardaki ‘Emirgan’daki 3 villa’, taşınmaz kayıtları ile örtüşmüyor.

YALAN: Villalar, kamu kaynağı ile alınıp İmamoğlu İnşaat’a geçirildi.

GERÇEK: Açık belgelere göre, Güllüce Tarımcılık A.Ş’nin 100 hissesi İmamoğlu İnşaat A.Ş. tarafından 48 milyon TL’ye satın alındı. Ödeme taksitle ve protokolle yapıldı ve noterde kayıtlı. Rüşvet taksitle, noterle, vadeyle olmaz.

YALAN: İmamoğlu, villaları mal beyanında gizledi.

GERÇEK: İmamoğlu’nun bireysel mal varlığı ile İmamoğlu İnşaat A.Ş mülkiyetindeki taşınmazlar ayrı kurumsal varlıklardır.

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