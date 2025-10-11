İBB'nin 20 spor kulübüne malzeme dağıtım töreni Sultangazi'deki İBB Cebeci Spor Kompleksi Tesisleri'nde düzenlendi.

Törende konuşan Aslan, İBB olarak amatör spor kulüplerine destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

İstanbul'un önemli bir spor kenti haline gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aslan, "2024 yılında 1050 kulübümüze destek olduk. Bu yıl da 17 branşta, 66 farklı kalemde 200 binden fazla malzemeyi kulüplerimize ulaştırıyoruz. Bu yolda yalnız yürümüyoruz, sporcularımız, antrenörlerimiz ve mahallelerdeki çocuklarımızla birlikte ilerliyoruz." dedi.

Aslan, İstanbul'un olimpiyat meşalesini yakacağı güne inandığını, "2027 Avrupa Oyunları"na ev sahipliği yapmalarının "2036 Olimpiyatları" yolunda güçlü bir adım olduğunu kaydetti.

Törende, Pertevniyal Spor Kulübü Kadın Voleybol ile Beylikdüzü Spor Kulübünün futbol takımlarına sembolik olarak destek kolileri verildi.