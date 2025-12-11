Anadolu Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2026 mezarlık ücreti ve hizmet bedeline ait bazı kalemlere yüzde 200 zam yapılması talep edildiğini iddia etti. İBB ise bugün konu hakkında basın toplantısı düzenledi.

İBB Tarife Komisyonu Başkanı Mustafa Karaoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada haberin doğru olmadığını belirtti.

ÇIKAN HABERLER YALAN

İBB tarafından sağlanan cenaze hizmetlerinin büyük çoğunluğunun ücretsiz olduğu belirtilirken, ‘Artık İstanbul’da ölmek de zor’ başlıklı haberin hiçbir gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığının altı çizildi.

Karaoğlu, İBB tarafından soğuk hava tesisli gasilhanelerde cenazelerin bekletilmesi, İstanbul içi cenaze nakli ve standart tabut hizmeti için hiçbir ücret alınmadığını belirtti.

İKİ BİNLİ, ÜÇ BİNLİ RAKAMLAR SÖZ KONUSU DEĞİL

Açıklamada ücret artışlarının kapsamının da dar olduğu belirtilerek, cenaze hizmeti yerlerinin 272 liradan 408 liraya çıkartıldığını açıkladı. “Öyle haberde bahsedildiği gibi iki binli, üç binli rakamlar söz konusu değildir” sözleri sarf edildi.

Karaoğlu, birinci grup mezarlıklarla ilgili öne sürülenlere de yanıt verdi.

Karaoğlu, Karacaahmet, Çengelköy ve Nakkaştepe gibi mezarlıklarda yer satışının zaten bulunmadığını belirterek, “Buralar belirli nitelikteki definler için kullanılan alanlardır. Zaten defin yapılacak yeni yer yoktur” ifadelerini kullandı