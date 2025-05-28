İBB’den bir iddiaya daha yanıt!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, Ekrem İmamoğlu’nun Rumeli Hisarı’ndaki konutundaki güvenlik kameralarının kayıtlarının Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın talimatıyla karartıldığı, hard disklerin yok edildiği iddiası üzerine yapılan açıklamada, "Kamera sistemlerinin doğası gereği maksimum kayıt süresi 30 gündür. Bu süreyi geçen kayıtlar sistem tarafından otomatik olarak silinmektedir. Dolayısıyla, kayıtların silinmesi teknik olarak olağan ve önlenemez bir süreçtir" ifadesi kullanıldı.

İBB tarafından, cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu’nun Rumeli Hisarı’ndaki konutundaki güvenlik kameralarının kayıtlarının Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın talimatıyla karartıldığı iddiasına ilişkin "Yalanlar-Gerçekler" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yalan: Ekrem İmamoğlu'nun Rumeli Hisarı’ndaki konutundaki güvenlik kameralarının kayıtları Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın talimatıyla karartıldı. Hard diskler depoya kaçırıldı, deliller yok edildi.

İBB soruşturmasında tahliye kararı

Gerçek: İddia edildiğinin aksine, kamera kayıtlarının karartıldığı ve delil yok edildiği yönünde hiçbir hukuki kanıt bulunmamaktadır. Olayın gerçek akışı şu şekildedir:

19 Mart 2025 tarihinde İBB yöneticilerine yönelik gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiş, bu kapsamda konut da dahil olmak üzere birçok yerde arama ve el koyma kararları uygulanmıştır. Aramalar sırasında kamera kayıt cihazları kolluk kuvvetleri tarafından incelenmiş, delil olabilecek veriler toplanmıştır. Söz konusu kayıt cihazları, delil niteliği taşımayan unsurlar ayrıştırıldıktan sonra, rutin teknik süreç gereği İBB iştiraki İSBAK’a gönderilmiştir. İSBAK’ta yürütülen süreç, her zaman olduğu gibi standart teknik uygulamalar çerçevesindedir:

Kurumlardan gelen cihazlar atölyeye alınır ve test edilir. Çalışır durumdaki cihazlar talebe göre başka projelerde değerlendirilir. Arızalı ya da işlevsiz olanlar hurdaya ayrılır. Bu işlem sırasında cihazların nereden geldiğine dair içerik bilgisi bilinmez. Kamera sistemlerinin doğası gereği maksimum kayıt süresi 30 gündür. Bu süreyi geçen kayıtlar sistem tarafından otomatik olarak silinmektedir. Dolayısıyla, kayıtların silinmesi teknik olarak olağan ve önlenemez bir süreçtir. Ancak 30 günlük kayıt süresinin sonrasında Emniyet birimleri cihazlara yeniden ihtiyaç duyduğunu resmi talepte iletmiş; işbirliği kapsamında cihazlar kendilerine teslim edilmiştir. Bu teslim sürecinde herhangi bir saklama, gizleme veya kaçırma söz konusu değildir. İSBAK’ın KVKK gereği gelen cihazların içindeki kayıtları inceleme ve depolama yetkisi de bulunmamaktadır.

Bu süreçte İmamoğlu ya da ailesiyle ilişkilendirilebilecek herhangi bir kasıtlı eylem tespit edilememiştir. Tüm işlemler yasal sınırlar içinde, şeffaf şekilde ve ilgili birimlerle işbirliği halinde yürütülmüştür."