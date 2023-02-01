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İBB bir bölgeye daha Kent Lokantası açıyor

İBB'nin; Bağcılar, Çapa, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar ve Avcılar'a açtığı Kent Lokantaları'nın yeni şubesi Sultanahmet'te hizmete giriyor.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 13:55
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İBB'den bir kent lokantası daha

İBB bir bölgeye daha Kent Lokantası açıyor
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İBB, ağır ekonomik koşullarla baş etmeye çalışan, başta öğrenciler ve dar gelirli çalışanlar olmak üzere İstanbul halkının ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşması için Sultanahmet'te de Kent Lokantası açıyor.

İMAMOĞLU: HEDEF KİTLEMİZ ÖĞRENCİLER VE İŞÇİLER
Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Sultanahmet Kent Lokantamız hayırlı olsun. Ucuz, sağlıklı ve lezzetli yemek sunan kent lokantalarımızın sayısı 7 oldu." notunu düştü ve günün menüsünü paylaştı.



Lokantada 4 çeşitten oluşan menü 29 liradan satılıyor. Tatlı almak isteyen vatandaşlar 36 lira ödüyor.

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