İBB bir bölgeye daha Kent Lokantası açıyor

İBB, ağır ekonomik koşullarla baş etmeye çalışan, başta öğrenciler ve dar gelirli çalışanlar olmak üzere İstanbul halkının ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşması için Sultanahmet'te de Kent Lokantası açıyor.
İMAMOĞLU: HEDEF KİTLEMİZ ÖĞRENCİLER VE İŞÇİLER
Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Sultanahmet Kent Lokantamız hayırlı olsun. Ucuz, sağlıklı ve lezzetli yemek sunan kent lokantalarımızın sayısı 7 oldu." notunu düştü ve günün menüsünü paylaştı.
Lokantada 4 çeşitten oluşan menü 29 liradan satılıyor. Tatlı almak isteyen vatandaşlar 36 lira ödüyor.
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