İBB'den Cemevi kararı

İBB meclisi tarafından kabul edilen İBB Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliği ile müdürlüğün teşkilat yapısı, hukuki statüsü, görev, yetki, çalışma usul ve esasları belirtildi. Şube müdürlüğünde görevli memur, sözleşmeli personel, işçi statüsünde personel ile diğer personelin tanımı açıklandı. Şube müdürlüğünün sorumluluk alanındaki ibadethaneler arasında Cami ve mescitlerin yanında Cemevleri ve diğer dinlerin ibadethaneleri de yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün görev tanımı ve ilkeleri açıklandı. Müdürlük, dini kurum ve topluluklardan gelen teklif, görüş ve talepleri inceleyerek, ilgili birimlere iletilmesini ve takibini sağlama sorumluluğunu üstleniyor.

İBADETHANELERE DESTEK VE BAKIM

Müdürlüğün görevleri arasında, dini kurum ve topluluklara ait ibadethaneler için bina ve tesis yapılması, mevcut yapıların bakım ve onarımı taleplerinin değerlendirilmesi yer alıyor. Bu süreçlerin düzenli olarak takip edilmesi de müdürlüğün sorumlulukları arasında bulunuyor.

EĞİTİM VE KÜLTÜREL DESTEK

Dini kurum ve toplulukların eğitim ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesi, gerekli malzeme desteğinin sağlanması, inanç grupları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler ve etkinliklerin düzenlenmesi de müdürlüğün görev tanımı içinde yer alıyor.

KAMUSAL HİZMETLERDE EŞİTLİK İLKESİ

İBB Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün görev ve çalışma yönetmeliğinde, ibadethaneler arasında ayırım yapılmaması gerektiği vurgulandı. Müdürlük, tüm dini kurum ve toplulukların kamusal hizmet ve olanaklardan eşit şekilde yararlanabilmesi için gerekli tedbirleri alacak.

"EŞİT HİZMETİ YÖNETMELİKLE DÜZENLEDİK"

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bugüne kadarki Cemevleri kararları ortada. Danıştay’da da pek çok açılmış dava var. Biz geçmişten beri zaten hep aynı şeyi söylüyoruz. Geçtiğimiz dönemde de bu mecliste, Cemevleri’nin ibadethane statüsünde olmasına ilişkin önerge verdik. Fakat çoğunluk bizde değildi. AK Parti çoğunluğu vardı. O dönemde reddedildi. Büyük tartışmalar çıktı. Fakat biz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm İbadethanelere yönelik hizmetleri için bunu tek bir müdürlük çatısı altında toplamak için, dini kurum ve topluluklarla ilişkiler müdürlüğünü kurduk Mayıs ayında. Bu müdürlüğün tam olarak hangi ibadethane, hangi topluluklara, nasıl bir hizmet vereceğini açıklamak için mevcut kanunlar çerçevesinde bakış açımızı da ortaya koyarak, ibadethane tanımını getirdik. Bizim için ibadethane. Bu kanun kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmet edeceği ibadethaneler, ‘Cami, Mescit, Cemevi, Kilise, Havradır’ dedik. Ve ismini net koyarak, müdürlüğün tüm bu ibadethanelere eşit hizmet götüreceğini yönetmelikle düzenledik” dedi.

İMAMOĞLU: CEMEVLERİ İBADETHANEDİR NOKTA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce sık sık Cemevlerine de ibadethane olarak kabul edilmesi gerektiğine vurgu yaparak “Cemevlerinin ibadethane olduğu gerçeğini tartışmak bu işlerin gündeminden kalkmalıdır. Bu ayrımcılık bu milletin vicdanına sığmaz. Bunu her yerde tekrar ediyorum. Cemevlerimiz Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesidir. Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesini belirlemek kimsenin haddine değildir bu Alevi vatandaşlarımızın işidir. Cemevleri’nin ibadethane statüsünde olup olmadığı güç ve makam sahiplerinin tartışıp karara bağlayacakları bir şey asla değildir. Bu kararı Alevi yurttaşlarımız çoktan vermiştir. Yüzyıllardır vermiştir. Biz yöneticilere düşen bu kararın gereğini yerine getirmektir. Cemevleri ibadethanedir nokta.” demişti.