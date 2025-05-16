İBB'den çiftçilere fide dağıtımı

Düzenleme: Kaynak: AA
İBB'den çiftçilere fide dağıtımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince, Silivri'de bazı çiftçilere yazlık fide dağıtımı yapıldı.

Değirmenköy Mahallesi'nde düzenlenen fide dağıtım töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, bir memleketin ancak üreticisiyle güçlü olduğunu söyledi.

Aslan, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Memleketimiz, çiftçilerimizin memleketidir.' demişti. Öyleydik. Her şeyin en güzelini bizim çiftçilerimiz yetiştirirdi, üretirdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye toprağının bereketli, çiftçilerinin de çok çalışkan olduğunu dile getiren Aslan, bir köylü çocuğu olarak çiftçiliğin zorluklarını bildiğini belirtti.

Aslan, İBB'nin 2020-2025 yılları arasında İstanbullu çiftçilere, hayvancılık, balıkçılık ve arıcılıkla uğraşan üreticilere verdiği destekleri aktardı.

Konuşmaların ardından bazı çiftçilere, yazlık fide dağıtımı yapıldı.

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