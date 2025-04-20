İBB’den dezenformasyon isyanı! Cenaze aracı iddiaları ortalığı karıştırmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal medyada dolaşıma sokulan bir fotoğraf üzerinden ortaya atılan “İBB’ye ait cenaze nakil otobüsünün CHP’nin Yozgat’taki mitingine insan taşıdığı” iddialarını kesin bir dille reddetti. İBB, söz konusu aracın bir vatandaşın cenazesini ve yakınlarını Yozgat’a taşıdığını açıklarken, bu kamu hizmetinin siyasete alet edilmesini “saygısızlık” olarak niteledi ve sorumlular hakkında hukuki işlem başlatacağını duyurdu.

“AÇIK BİR ALGI OPERASYONU”

İBB’den yapılan açıklamada, 19 Nisan 2025’te sosyal medya platformlarında yayılan ve algı yaratmayı amaçlayan bir paylaşımın gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Paylaşımda, İBB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’na ait 34 ZC 7853 plakalı cenaze nakil otobüsünün CHP’nin Yozgat mitingine insan taşıdığı iddia edilmişti. Ancak İBB, aracın 18 Nisan 2025 saat 21.30’da İstanbul’dan hareket ederek Zeynep Doğru adlı vatandaşın cenazesini ve 42 cenaze yakını ile birlikte Yozgat’ın Saraykent ilçesine ulaştırdığını belirtti. Cenaze töreninin ardından araç, 19 Nisan saat 15.00’te İstanbul’a dönüş için yola çıktı.

İBB, tartışmaya neden olan fotoğrafın, Saraykent çıkışındaki jandarma kontrol noktasında araç durdurulurken çekildiğini tespit etti. Fotoğrafın daha sonra bazı troll hesaplar tarafından organize bir şekilde sosyal medyada dolaşıma sokulduğunu belirten İBB, bu durumun “açık bir algı operasyonu” olduğunu savundu. Açıklamada, “Bu fotoğraf, belli çevrelerin kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmak için kullandığı bir araç haline getirilmiştir.” denildi.

“HUKUKİ SÜREÇ DERHAL BAŞLATILACAKTIR”

İBB, cenaze nakil hizmetinin yıllardır ücretsiz ve kesintisiz bir şekilde sunulduğunu hatırlatarak, İstanbul dışındaki defin işlemleri için ambulans ve otobüs tahsisinin rutin bir kamu görevi olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Kamu görevi yürüten bir cenaze aracının siyasete malzeme edilmesi, bir vatandaşımızın acısına ve kamu hizmetine saygısızlıktır. Bu organizasyonlu dezenformasyon sürecinde ihmali ya da dahli bulunan her kişi ve kurumla ilgili hukuki süreç derhal başlatılacaktır.” ifadelerine yer verildi.