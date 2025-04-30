İBB'den Dijital Deneyim Merkezi hakkındaki iddialara yalanlama

İBB'den son dönemde iktidara yakın isimler tarafından ortaya atılan, "Dijital Deneyim Merkezi’nde eski teknoloji kullanıldı" ve "Dijital Deneyim Merkezi ihaleleri adrese teslim yapıldı" iddialarına dair açıklama yapıldı.

İBB'DEN YALANLAMA

İBB'nin tekzip hesabından söz konusu iddiaların yalan olduğu belirtildi.

“Dijital Deneyim Merkezi’nde eski teknoloji kullanıldı" iddiasının yalan olduğu ifade edilirken, iddia ile ilgili şunlar paylaşıldı:

"Dijital Deneyim Merkezi’nde kullanılan tüm teknolojik altyapı, günümüz uluslararası dijital müzecilik standartlarına uygundur.

Teknolojik Altyapı Detayları:

-30 adet 4K çözünürlükte lazer projeksiyon cihazı kullanılmıştır.

-Her cihaz 10.000 ANSI lümen ışık gücüne sahiptir.

-Lazer tabanlı sistemler, geleneksel lamba teknolojisine göre daha yüksek renk doğruluğu ve kontrast oranı sunar.

-20.000 saate kadar uzun ömürlüdür ve bakım maliyeti düşüktür.

-4K Ultra HD çözünürlük, özellikle tarihi görseller ve harita temsillerinde üstün netlik sağlar.

Proje sadece donanım kalitesiyle değil, ışık hesaplamaları, yansıma açılarının mühendislik analizi ve sahneleme çalışmalarıyla da bütüncül bir yaklaşımla planlanmıştır.

400 m²’lik kapalı alanda toplam 300.000 lümenlik bir ışık gücü sağlanmış; bu oran, hem ziyaretçi konforunu hem de sanatsal anlatımı destekleyecek şekilde optimum olarak belirlenmiştir.

Daha yüksek lümenli cihazlar kullanılmamıştır, çünkü bu durum müzenin ambiyansını bozarak izleyici deneyimini olumsuz etkileyebilirdi."

Öte yandan, İBB Dijital Deneyim Merkezi İhalelerinin adrese teslim yapıldığı yönündeki iddiaların da yalan olduğu şöyle açıklandı:

"Dijital Deneyim Merkezi (DDM) olarak hizmet vermeye başlamasından önce bina teknoloji entegrasyonu bulunmayan atıl bir yapıydı. Bugün sahip olduğu teknoloji altyapısına kavuşabilmesi için gerekli olan tüm malzemeler, İBB Kültür AŞ tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun şekilde satın alınmıştır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ihale ve satın almalar şunlardır: Müze Endüstriyel Ekran ve Video Wall Sistemleri Alımı EKAP üzerinden açık ilanlı ihale usulü ile yapılmıştır. Müze Elektronik Sistemleri Alımı EKAP üzerinden açık ilanlı ihale usulü ile yapılmıştır.

Çelik Konstrüksiyon ve İnşaat Malzemeleri Alımı EKAP üzerinden kaydedilerek ve davet usulü yapılmıştır.

Elektrik Malzemesi Alımı EKAP üzerinden kaydedilerek ve davet usulü yapılmıştır. İhale süreçlerinde en uygun ve ekonomik teklif sahipleriyle sözleşmeler yapılmıştır. İddiaların aksine süreç tamamen şeffaf ve hukuka uygun biçimde yürütülmüştür."