İBB'den emeklilere flaş hamle! Yalnızca 1 TL ödeme yapacaklar

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İBB'den emeklilere flaş hamle! Yalnızca 1 TL ödeme yapacaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullu emeklileri spora teşvik etmek ve sportif faaliyetlere erişimlerini kolaylaştırmak için yeni bir kampanyaya imza atıyor. Emekliler ve 65 yaş üzeri İstanbullular İBB’ye ait tesislerde yalnızca 1 TL’ye spor hizmeti alabilecek.

Fiziksel aktivitenin artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amacıyla İBB, bünyesindeki 71 tesis ile geniş kapsamlı hizmetler sunuyor. İBB, tesisleri, onlarca açık hava mekânı ve online platformlarıyla da vatandaşları egzersiz yapmaya teşvik ediyor.

İBB Hizmet ve İletişim Grup iştiraki Spor İstanbul, emeklilerle 65 yaş ve üzeri vatandaşları harekete geçirmek için çok önemli bir olanak sunuyor. Spor İstanbul tesislerinde, emekliler ve 65 yaş üstü vatandaşlar her gün 06.30-15.30 saatleri arasında yalnızca 1 TL ücret ödeyerek yüzme ve fitness hizmetlerinden yararlanabilecek. Bu kapsamda yüzme için 12 kontörlük paket 12 TL’ye, fitness içinse 18 kontörlük paket 18 TL’ye satın alınabilecek.

KAYIT VE BAŞVURU

Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden barkodlu emeklilik belgesi alarak online.spor.istanbul web adresinden üyelik oluşturabilecek. 60 yaş üstü bireyler ise doğrudan tesislere giderek başvuru yapabilecek. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra ek bir belge getirilmesine gerek kalmayacak.

İBB'den emeklilere flaş hamle! Yalnızca 1 TL ödeme yapacaklar

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