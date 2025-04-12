İBB’den en son ‘Yalanlar ve gerçekler’ açıklaması. Deniz taksileri iddiasına cevap

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB’den en son ‘Yalanlar ve gerçekler’ açıklaması. Deniz taksileri iddiasına cevap

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Ekrem İmamoğlu, 165 milyon liralık deniz taksileri çürümeye terk etti" iddiasına yanıt verdi.

Yayımlanan açıklamada, iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, "Yeni nesil deniz taksiler aktif olarak sefer yapıyor" denildi.

"GÖRÜNTÜLER GEÇEN YILA AİT"
İBB, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin geçen yıla ait olduğunu ve park halindeki araçları gösterdiğini açıkladı. "Seferde olmayan deniz taksiler, planlı bakım ve dönüşümlü görev sırası nedeniyle tersanede bekletilmektedir. Bu, her toplu ulaşım aracında uygulanan normal bir prosedürdür" ifadeleri kullanıldı.

"HER KURUŞU İSTANBUL HALKI İÇİN"
Açıklamada, "165 milyonluk yatırımın her kuruşu İstanbul halkının hizmetine sunulmuştur. İBB, denize erişimi artırmak için sefer sayılarını artırıyor" vurgusu yapıldı.

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