İBB’den hastanelere sahur desteği

İBB İşletmeler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sahur hizmeti, mobil büfeler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. İki mobil büfe Avrupa yakasında, iki mobil büfe ise Anadolu yakasında olmak üzere toplam dört araçla 4 bin kişiye kahvaltı tabağı, meyve suyu, su, ekmek, üçlü çay seti, hazır çorba ve kek gibi temel sahur ürünlerinden oluşan paketler ulaştırılıyor.

Mobil büfeler, sahur saatlerinde hastanelerin acil servislerine giderek sağlık çalışanları ve tedavi gören hastaların oruç ibadetlerini daha rahat yerine getirebilmeleri için sahur desteği sağlıyor.

Sahur hizmeti verilen hastaneler

İBB’nin sahur hizmeti sunduğu hastaneler şöyle:

Avrupa Yakası:

Arnavutköy Devlet Hastanesi

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi

Bayrampaşa Devlet Hastanesi

Başakşehir Devlet Hastanesi

Beylikdüzü Devlet Hastanesi

Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Esenyurt Devlet Hastanesi

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstinye Devlet Hastanesi

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Gaziosmanpaşa)

Anadolu Yakası:

Beykoz Devlet Hastanesi

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

Maltepe Devlet Hastanesi

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Pendik Devlet Hastanesi

Sultanbeyli Devlet Hastanesi

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Devlet Hastanesi

Tuzla Devlet Hastanesi

Üsküdar Devlet Hastanesi

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İBB yetkilileri, sağlık çalışanları ve hastalar için sunulan bu hizmetin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.