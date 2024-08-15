İBB'den kadınlar için yeni uygulama. Saat 22.00'da başlayacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB'den kadınlar için yeni uygulama. Saat 22.00'da başlayacak

İBB kadın yolcular için yeni bir uygulamayı devreye sokacak. Bundan sonra kadın yolcular saat 22.00’dan sonra güzergah üzerinde diledikleri noktada inebilecekler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ardından kadınların güvenliğinin sağlanabilmesine katkı olunması amacı ile otobüs hatlarında yeni bir adım attı. Kadın yolcular akşam saatlerinde otobüslerde güzergah üzerinde istedikleri noktada inebilecekler. İzmir Büyükşehir belediyesinin ardından kadınların güvenliğinin sağlanabilmesi için atılan adım vatandaşları memnun etti.

İBB, hayata geçirdiği yeni adımı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Kadın yolcularımız,

Tüm İETT araçlarında,

Saat 22.00’dan sonra güzergâh üzerinde istedikleri yerde inebiliyorlar. İstanbul’un her noktasında araçlarımızla gece saatlerinde güvenli ve konforlu bir ulaşım ile yanınızda olmaya devam edeceğiz."

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