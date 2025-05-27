İBB'den toplu taşıma için flaş karar! Ücretsiz olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB'den toplu taşıma için flaş karar! Ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Mayıs’ta İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde toplu ulaşımı ücretsiz yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünü kutlamak için 29 Mayıs Perşembe günü toplu ulaşım araçlarını ücretsiz hale getirdi.

İBB’nin açıklamasına göre, “Kişiselleştirilmiş İstanbulkart” sahipleri, entegrasyona dahil İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.

29 MAYIS'TA YÜRÜYÜŞ YAPILACAK

Fetih kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. 29 Mayıs’ta Edirnekapı’dan Saraçhane’ye bir yürüyüş gerçekleştirilecek.

Yürüyüşün ardından Saraçhane’de “Yüksek Sadakat” grubunun sahne alacağı bir konser düzenlenecek. Aynı gün Panorama 1453 Tarih Müzesi ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Ücretsiz giriş için Radar Türkiye uygulamasındaki “İşlemler” sekmesinde yer alan karekodu göstermenin yanı sıra kimlik kartı ibraz edilmesi gerekecek.

Hafta sonu ise fetih temalı geziler yapılacak. “Fetih’in Başlangıç Noktası Anadolu Hisarı Müze Gezisi” ve “Fetih’in Mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi” ile İstanbullular, tarihe yolculuk yapacak.

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