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İBB'den 'Ulaşım Destek Paketi' kampanyası

İBB şehir içi ulaşım ücretini ödemekte güçlük çekenler için 'Ulaşım Destek Paketi' kampanyasını başlattı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:44
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İBB'den 'Ulaşım Destek Paketi' kampanyası

İBB'den 'Ulaşım Destek Paketi' kampanyası
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbullular için açıklanan 4 destek paketinin yanına bir de 'Ulaşım Destek Paketi'ni ekledi.

Şehir içi ulaşım ücretini ödemekte güçlük çekenler için 300 TL ödenmeye başlandı. Yapılacak yardım, ihtiyaç sahiplerinin İstanbulkart’ına yatırıldıktan sonra SMS ile bilgilendirilecek.

Kampanyaya yardım etmek isteyenler "askidafatura.ibb.gov.tr" üzerinden destek olabilecek.

İBB'nin daha önceki destek kampanyaları ile ‘Askıda Fatura‘ için 61 milyon 193.970 TL, ‘Aile Paketi Desteği’ için 13 milyon 380.450 TL, ‘Anne-Bebek Destek Paketi’ için 9 milyon 661.000 TL, ‘Eğitim Destek Paketi’ için 7 milyon 231.500 TL ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

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