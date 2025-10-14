Yandaş basının İstanbul'da toplu taşımaya zam gelecek iddialarına İBB'den yanıt geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yeni zam yapılacağı iddialarını yalanladı.

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, “Ekim ayı gündeminde ulaşıma ya da diğer kalemlere ilişkin herhangi bir zam teklifi bulunmamaktadır” dedi.

ZAM HABERİNİ YENİ AKİT ZAM YAPTI

AA, İBB Meclisi’nin ulaşım, kültür-sanat, çevre ve kent ekonomisi gibi birçok kaleme zam yapmayı öngören gündem maddelerini ilgili komisyonlara sevk ettiğini öne sürmüştü.

İBB İDDİALARI YALANLADI

Söz konusu habere yanıt veren İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

İBB Meclisi’nin Ekim ayı gündeminde ulaşıma ya da diğer kalemlere ilişkin herhangi bir zam teklifi bulunmamaktadır. Asılsız haberlere itibar etmeyiniz.