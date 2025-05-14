İBB'den 'usulsüz ihale' iddialarına yanıt geldi. 'Pazarlık usulü kanuna uygun uygulandı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2023/155107 numaralı ihalenin “doğrudan ve usulsüz şekilde verildiği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kamuoyuna yapılan yazılı açıklamada, söz konusu işin daha önce 2022 yılında açık ihale usulüyle ilan edildiği; ancak yeterlilik kriterlerini karşılamayan iki teklifin değerlendirme dışı bırakılması üzerine ihalenin iptal edildiği vurgulandı.

İBB açıklamasında, işin aciliyeti nedeniyle Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi gereğince pazarlık usulüne başvurulduğu ve üç firmanın davet edilerek rekabet koşullarının sağlandığı belirtildi.

“REKABET ENGELLENMEDİ, İHALELER HERKESE AÇIKTI”

Cumhuriyet'teki habere göre iddialar arasında yer alan “ihalelere hep aynı firmalar katılıyor” söylemine de yanıt veren İBB, ihalelere katılımın hiçbir şekilde sınırlandırılmadığını, tüm ilanların Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden duyurulduğunu ve başvuru süresi boyunca hiçbir itiraz başvurusu yapılmadığını kaydetti.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“İBB ihalelere katılacak firmaları belirlemez. Tüm firmalar eşit şartlarda başvuruda bulunabilir. Rekabet koşulları yasal çerçevede oluşturulmuş, süreçler şeffaflıkla yürütülmüştür.”

İBB, asılsız iddiaların kamuoyunu yanıltmaya ve yürütülen şeffaf ihale süreçlerini karalamaya yönelik olduğunu ifade ederek, bundan sonraki tüm süreçlerde de mevzuata uygun, denetime açık ve rekabetçi uygulamaları sürdüreceğini vurguladı.