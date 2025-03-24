İBB'den videolu Şehzade Camii açıklaması geldi. "Gözümüz gibi baktığımız..."

19 Mart'ta düzenlenen operasyonla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile birlikte Saraçhane'deki İBB binası önünde eylemler düzenlenmeye İmamoğlu'na destek gösterileri yapılmaya başlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in de konuşma yaptığı protesto gösterilerinde yüzbinlerce kişi bir araya geldi. Saraçhane'yi dolduran katılımcıların bir kısmı da Bozdoğan Kemeri'nin olduğu bölgede yoğunlaşarak Taksim'e giriş yapmak istemişti. Polisin engel olduğu İmamoğlu'na destek vermek isteyenlere geçiş izni verilmedi. Dört gün boyunca devam eden gösterilerde polis katılımcılara kimi zaman tazyikli su, biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti.

Öğrencilerin de çoğunlukta olduğu vatandaşlara polis sert müdahalelerde de bulundu. Saraçhane'de yaşanan arbedeler ve yoğunlukla ilgili farklı haberler de yansıdı. Polis müdahalesi esnasında cami bahçesine kaçan kişilerin etrafa verdiği zarar gündeme geldi. Konu ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi de açıklama yaptı.

CHP’li yöneticiler, İstanbul Valisi Gül ile Şehzadebaşı Camii'nde yaşandığı iddia edilen olayları görüştü. Çelik, protestolar sırasında polisin orantısız müdahalede bulunduğunu ve camiye yönelik provokasyon iddialarının kasıtlı olabileceğini söyledi.

Çelik konuşmasında "Orada bir sıkışma yaşadı. Oradaki sıkışmadan dolayı mezar taşlarının üzerindeki tarihi yapılarla ilgili bir yerinden oynama ya da devrilme suretiyle bir takım şeyler oldu. İBB Miras’ı oraya gönderdik. Bize gelen bilgilere göre tahribat giderildi, çalışmalar da sürüyor. Bir diğer konu da orada bir provokasyona neden olabilecek camii duvarına karşı bir eylemden bahsediliyor. Üç şeyi aydınlığa kavuşturmak gerek." dedi.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden Şehzade Camii'de dahil olmak üzere camilere yönelik yapmış oldukları hizmeti gösteren bir video paylaştı.

Selatin Camiilerinin temizlik, bakım ve oranımını yapmaya devam ediyoruz. İBB Miras ekiplerimiz tarihi camiler, hazireler, türbeler ve çeşmelerle ilgili çok özenli restorasyon çalışmaları yapıyor. Şehzade Camii de gözümüz gibi baktığımız camilerden biri. pic.twitter.com/RGObm8hn3v — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) March 24, 2025

Paylaşımda, "Selatin Camiilerinin temizlik, bakım ve oranımını yapmaya devam ediyoruz. İBB Miras ekiplerimiz tarihi camiler, hazireler, türbeler ve çeşmelerle ilgili çok özenli restorasyon çalışmaları yapıyor. Şehzade Camii de gözümüz gibi baktığımız camilerden biri." denildi.