İBB'den "Yalanlar ve Gerçekler" açıklaması! İSKİ’nin 2-3 Milyar TL’lik mevduat iddiasına yanıt

İBB, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki bazı iddialara ilişkin “Yalanlar ve Gerçekler” başlıklı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

'PARA BANKADAN ÇEKİLMİŞ, NEREYE AKTARILDIĞI BİLİNMİYOR'

“Yalan: Bir TV yayınında dile getirilen ‘İSKİ’nin 2019 Temmuz ayında kamu ya da özel bir bankada bulunan 2-3 milyar TL’lik mevduatının akıbeti belli değil. Para bankadan çekilmiş, nereye aktarıldığı bilinmiyor’ yalanı…

İSKİ'NİN BANKA HESABINA İLİŞKİN İDDİAYA YANIT

Gerçek: İSKİ’nin, 2019 yılı Haziran ayı ve sonrasındaki 6 aylık dönemde banka hesaplarında 2 ila 3 milyar TL arasında bir bakiye bulunmamıştır. Mevcut olmayan bir paranın çekilmesi veya başka bir hesaba aktarılması teknik ve yasal olarak mümkün değildir. İSKİ, 2560 sayılı Kanun’la kurulmuş, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na tabi bir kamu kurumudur. Tüm banka işlemleri, Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği uyarınca yapılır ve düzenli olarak Sayıştay tarafından denetlenir. Bu tür büyük tutarlı mali işlemler, muhasebe kayıtlarında ve banka hesap dökümlerinde iz bırakmadan yapılamaz. Ortada ne kayıp bir para vardır ne de akıbeti belirsiz bir işlem. Bu asılsız iddialar, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. İSKİ, gerçeği çarpıtan bu yayınlara karşı hukuki süreci başlatmıştır.