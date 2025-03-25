İBB'den 'Yalanlar ve Gerçekler' serisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart günü gözaltına alınmasıyla başlayan ve 23 Mart günü tutuklanmasıyla devam eden 'Demokrasiye Darbe: Yalanlar ve Gerçekler' serisine yeni bir tanesi daha eklendi.

İBB'ye yönelik öne sürülen iddialara cevap verilen bu açıklamalardan 13'üncü ve 14'üncü başlıklarında, Ekrem İmamoğlu'nun kredi onayı için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür etmesine rağmen metro alımlarını yapmaması ve boş adresteki bir şirkete ihale verilmesi iddialarına karşılık verildi.

Bu iddiaların yalan olduğunu söyleyerek doğrusunun açıklandığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: