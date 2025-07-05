İBB’den yaz boyu ücretsiz sinema etkinliği!

İstanbul’un en büyük kültür, sanat ve etkinlik alanı Artİstanbul Feshane, yaz boyunca sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği ücretsiz sinema gösterimleri, 5 Temmuz’dan itibaren her cumartesi günü gerçekleşecek.

Program kapsamında çocuklar için keyifli animasyon filmler, yetişkinler için ise zamansız klasikler ve kült yapımlar gösterilecek.

“Çocuk Düşleri” temalı çocuk filmlerinin yanı sıra, her hafta farklı bir türe odaklanan “Dün Gibi”, “Bir Tane Daha?”, “Zamansız Klasikler” ve “Yıllar Geçse De” başlıklı seçkiler sinemaseverlerle buluşacak.

Gösterimlerin ücretsiz biletleri “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden temin edilebilecek.

Haliç kıyısında yer alan ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Artİstanbul Feshane, temmuz ayı boyunca “Forrest Gump”, “Karlar Ülkesi”, “Örümcek Adam” üçlemesi ve “Kazablanka” gibi unutulmaz yapımları İstanbullularla buluşturacak.