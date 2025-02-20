İBB'den yeni uyarı geldi! Buzlanma ve don vakaları görülecek

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İBB'den yeni uyarı geldi! Buzlanma ve don vakaları görülecek

İBB İstanbul’da hava sıcaklığının daha düşük olacağını ve kar yağışının daha da artacağını belirterek buzlanma ve don vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul'da kar yağışın başlamasıyla Büyükşehir Belediyesi ve AKOM ekipleri dört bir yandan seferber olurken yetkililer soğuk hava ve kar yağışına karşı uyarmaya devam ediyor.

İBB yarın İstanbul’da hava sıcaklığının daha düşük olacağını ve kar yağışının daha da artacağını belirterek buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

"CİDDİ BUZLANMA VE DON VAKALARI GÖRÜLECEK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yarın İstanbul’da havaların daha da soğuk olacağı ve kar yağışının da artacağı bildirildi. Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Lütfen DİKKAT! Bugün özellikle kuzey kesimlerdeki yoğun kar yağışına rağmen sorumluluğumuzdaki tüm yolları açık tuttuk, metro seferlerini artırdık. Yarın için tekrar uyarıyoruz; hava sıcaklığı daha da düşecek, yağış daha da artacak, ciddi buzlanma ve don vakaları görülecek."

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