İBB’den yeni “Yalanlar ve Gerçekler” açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kamuoyuna yansıyan bazı iddialarla ilgili yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine karşı belgelerle yanıt verildi.

İBB'den “Yalanlar ve Gerçekler” başlığıyla yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan iddialar yalanlandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“PARAVAN ŞİRKET YALANI... YURTTAŞLAR İÇİN “KENTSEL DÖNÜŞÜM” PROJESİ”

"Yalan: İBB iştiraki KİPTAŞ'tan Ali Nuhoğlu’nun paravan şirketine 2.1 milyar TL'lik büyük jest yalanı

Gerçek: Bahse konu iş, Bakanlar Kurulu tarafından 2018/11406 sayılı kararla “Riskli Alan” ilan edilen yerde, riskli alan içerisinde ve çevresinde depreme dayanıksız yapılarda ikamet eden yurttaşlarımızın güvenli yapılara taşınması amacıyla inşa edilen “Kentsel Dönüşüm” projesi kapsamında rezerv konut projesidir.

İşin ihalesi KİPTAŞ tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi doğrultusunda, EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden, elektronik ortamda gerçekleştirilmiş ve KDV hariç 2.100.000.000 TL bedel ile en düşük teklifi veren İstcon İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş. ile 13.02.2024 tarihinde “Anahtar Teslimi Götürü Bedel” inşaat yapım sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında, onaylı yapı ruhsatlarına göre 108.561,61 m² inşaat, anahtar teslimi yapılarak teslim edilecektir.

Sözleşme gereği, banka teminat mektubu karşılığı %10 avans ödemesi yapılmıştır. Verilen avans, aylık hak edişlerden kesilerek eritilmektedir. Nitekim bugüne kadar, verilen avansın 77.395.964,97 TL’si yükleniciden kesilmiştir.

Yüklenicinin yapmış olduğu inşaatların bedeli, 4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri doğrultusunda, aylık hak edişler ile fatura karşılığı ödenmektedir. 2025 Şubat sonu itibarıyla yükleniciye 13 adet hak ediş düzenlenmiş olup hak edişlerin kümülatif toplamı 596.725.844,72 TL+KDV’dir.

“KARBON NÖTR VİZYONUYLA ELEKTRİKLİ BİSİKLETLERLE DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Yalan: İSBİKE bisikletleri kayboldu yalanı.

Gerçek: İstanbul’un bisiklet paylaşım sistemi olan İSBİKE ilk etapta 2017 yılında hizmete alındı. 300 istasyon ve 2 bin 700 bisikletle ile hizmet veren İSBİKE’ın bisiklet sayısı zamanla gerek bisikletlerin ömrünü tamamlanması gerekse 2019 öncesi düzenli bakım görmemesi nedeniyle azaldı. Bakım onarım maliyetleri 2024 Eylül ayından 2025 Aralık ayına kadar mevcut bin 250 bisiklet için 88 milyona ulaştı. Kioskların hantal olması, güncel donanım ve yazılıma ihtiyaç duyması, elektrikle çalışması ve kazı çalışması gerekliliği gibi sorunlar yeni bir sistem ihtiyacını doğurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nda hedeflenmiş olan 2050 karbon nötr vizyonuna doğrultusunda, çoğunlukla elektrikli bisikletlerin kullanılacağı bir sistem oluşturdu. Bu sisteme göre; elektrikli bisikletler ve istasyonsuz işletme modeli uygulanacak. Yeni bisiklet paylaşım sistemi, e-skuter modelinde olduğu gibi, lisans verilecek şirketler tarafından İBB denetiminde işletilecek. Sistemin yatırım maliyeti, firmalar tarafından karşılanacak. Bu da İBB bütçesine herhangi bir yük oluşturmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği Revizyonu 12.03.2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçti. Projenin 2025 yılının ilk yarısında hayata geçirilmesi planlanıyor. Başlangıçta 4000 elektrik destekli bisiklet ile hizmet verilecek. İlerleyen süreçte talebe bağlı olarak ilave bisikletlerle bölge ve kapasite genişlemesi sağlanacak.

“KİŞİSEL VERİLER SATILIYOR YALANI... ALINAN BİLGİLER YALNIZCA KAMU HİZMETİ İÇİN KULLANILIYOR”

Yalan: İstanbul Senin uygulamasıyla kişisel veriler toplanıyor ve satılıyor.

Gerçek: İstanbul Senin, 2021 yılında İstanbulluların tüm İBB hizmetlerine tek bir uygulama üzerinden ulaşabilmesi için geliştirilmiş bir "süper uygulamadır." Bu uygulamaya üyelikte alınan bilgiler (ad, soyad, TCKN) yalnızca kamu hizmetleri için kullanılır ve kullanıcıların açık rıza, aydınlatma ve KVKK metin onaylarıyla birlikte alınır. Veriler, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ile entegre şekilde doğrulanır. Bu veriler hiçbir kişi, kurum veya şirkete ücretli ya da ücretsiz şekilde aktarılmamıştır.

“SEÇMEN MANİPÜLE EDİLİYOR YALANI... YAPAY ZEKA KAMU HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK, İYİLEŞTİRMEK İÇİN KULLANILIYOR”

Yalan: Yapay zeka yazılımıyla seçmen davranışı manipüle ediliyor yalanı.

Gerçek: Yapay zeka sistemleri, sadece tekilleştirilmiş, gruplandırılmış ve anlamlandırılmış belediye hizmet verileri ile çalışmakta olup, kamu hizmetlerini geliştirmek, optimize etmek ve iyileştirmek amacı taşımaktadır. Seçmen davranışlarını etkilemeye yönelik herhangi bir analiz, İBB bünyesinde yapılmamaktadır.

“VERİLER SATILIYOR YALANI... VERİLER İBB VERİ MERKEZİ’NDE SAKLANIYOR”

Yalan: İBB verileri ABD'ye sattı yalanı.

Gerçek: 2019’da USTDA tarafından İBB’ye verilen 5 milyon dolarlık hibe, sadece yazılım hizmeti bedeli içindir. Bu hibeden aynı yıl Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da faydalanmıştır. Veri analizleri İBB tarafından yürütülmekte, kullanılan sunucular İBB’ye ait olup veriler İBB Veri Merkezi’nde saklanmaktadır. ABD’ye hiçbir kişisel veri aktarımı söz konusu değildir.

“VERİLER SİYASİ HEDEFLER İÇİN KULLANLIYOR YALANI... İBB, VERİLERİ SADECE DAHA İYİ HİZMET SUNMAK İÇİN KULLANILIYOR”

Yalan: Kişisel veriler analiz edilerek siyasi hedeflerle kullanılıyor yalanı.

Gerçek: İBB, verileri sadece daha iyi hizmet sunmak için kullanmaktadır. Toplu taşıma planlamasından, afet yönetimine, enerji tasarrufundan altyapı projelerine kadar birçok alanda veriye dayalı karar alma süreçleri işletilmektedir. Bu süreçlerin hiçbirinde kişisel bilgi siyasi amaçla analiz edilmemektedir."