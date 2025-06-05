İBB'den yeni 'yalanlar ve gerçekler' açıklaması! Gündemdeki iddiaları tek tek yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) "yalanlar ve gerçekler" başlığıyla yapılan açıklamada İBB'ye ilişkin iddialara yanıt verildi.

Söz konusu yazılı açıklamada, 'İSKİ’den ödeme çıkartıp villa aldırdılar' ve 'Ekrem İmamoğlu, söz konusu villaları mal beyanında gizledi' iddiaları yalanlandı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"YALAN: İSKİ’den ödeme çıkartıp villa aldırdılar yalanı.

GERÇEK: Hiçbir belgede İSKİ ile İmamoğlu İnşaat arasında doğrudan bir ihale ilişkisi bulunmamaktadır.

Sunulan belgelerde, Güllüce Tarımcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile İmamoğlu İnşaat A.Ş. arasında taraflarca noter huzurunda düzenlenmiş açık ticari işlemler yer almaktadır. Komisyon ya da kamu zararı iddiasını destekleyen hiçbir resmi evrak, fatura, ödeme dekontu veya mahkeme kararı mevcut değildir.

VİLLALAR İMAMOĞLU İNŞAATA GEÇİRİLDİ YALANI

YALAN: Villalar, kamu kaynağı ile alındı ve İmamoğlu İnşaat’a geçirildi yalanı.

GERÇEK: Açık belgelere göre, Güllüce Tarımcılık A.Ş.’nin 100 hissesinin İmamoğlu İnşaat A.Ş. tarafından 48 milyon TL bedelle satın alındığı açıkça kayıt altına alınmıştır (Noter onaylı karar defteri – 04.03.2024).

Yine taraflar arasında yapılan protokolde, 87 milyon TL’lik bir borcun ödenmesi karşılığında İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan iki taşınmazın devri taahhüt edilmiştir.

Güllüce Tarımcılık A.Ş.’nin 87 milyon TL’lik borcu İmamoğlu İnşaat tarafından üstlenilmiş;

“Ödeme taksitli yapılacak, taşınmaz devri ise yapı kullanım izni sonrası gerçekleşecektir. Ayrıca şirket hisseleriyle birlikte şirketin mevcut borçları da devralınmıştır.” ifadeleri anlaşmada açıkca yer almıştır. Kesin olan doğru şudur:

Şirket alımı, borç devri ve gayrimenkul protokolüyle olur.

Rüşvet de taksitle, noterle, vade planıyla olmaz.

MAL BEYANINDA GİZLENDİ YALANI

YALAN: Ekrem İmamoğlu, söz konusu villaları mal beyanında gizledi yalanı

GERÇEK: Ekrem İmamoğlu’nun bireysel mal varlığı ile İmamoğlu İnşaat A.Ş.’nin mülkiyetindeki taşınmazlar ayrı kurumsal varlıklardır. Bahsi geçen taşınmazların herhangi biri Ekrem İmamoğlu’nun kişisel mal varlığına kayıtlı değildir.

Kurum ile kişi arasındaki fark bilinerek çarpıtılmıştır. Ayrıca İmamoğlu İnşaat, ticari faaliyette bulunan ve tüm işlemleri noter kayıtları ile tescilli bir şirkettir.

İSKİ YALANI

YALAN: İSKİ’den 500 milyon TL’lik hakediş almak için Ekrem İmamoğlu’nun sahibi olduğu şirkete 1,5 milyar TL değerinde villa “rüşvet” verildi. İş insanı A.N da bu durumu itiraf etti yalanı

GERÇEK: Bu iddia, matematiksel olarak da mantıksal olarak da çökmeye mahkumdur. Bu mantığa göre A. N, 500 milyon TL alacak tahsili için 1,5 milyar TL değerinde rüşvet verdiğini iddia etmektedir. Bu, bırakın ticari aklı, temel ekonomik mantığa dahi aykırıdır.Hukuki zeminden tamamen kopuk bu çelişki, iddianın güvenilirliğini tek başına ortadan kaldırmaktadır.

Üstelik İSKİ, daha önce yaptığı resmi açıklamalarda, Ekrem İmamoğlu ya da İmamoğlu İnşaat A.Ş. ile herhangi bir sözleşme, ihale, ödeme ya da ticari ilişki bulunmadığını net şekilde kamuoyuna duyurmuştur.

İSKİ’nin ödeme kayıtlarında, iddia edilen şahıslara ya da şirketlere tek bir kuruş aktarım yer almamaktadır.

Dolayısıyla, ortada ne bir 500 milyon TL’lik alacak vardır, ne de 1,5 milyar TL’lik rüşvet iddiasını destekleyecek somut bir belge.Bu, basit bir hesapla bile çürütülebilecek, siyasi amaçlı bir algı operasyonudur.

KAYIT DIŞI PARA YALANI

YALAN: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) banka hesaplarından 2020-2024 yıllarında toplam yaklaşık 215 Milyon TL tutarında kayıt dışı para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi yalanı.

GERÇEK: Adı geçen şirkete Ekrem İmamoğlu döneminde herhangi bir iş verilmemiştir. Yapılan ödemeler Ak Parti dönemindeki işlerle ilgili hak ediş ödemeleridir. Ve tamamı yasaldır. İSKİ bir kamu kurumudur. Düzenli olarak Sayıştay denetimine tabidir. Mülkiye müfettişlerine gerekli belgeler iletilmiştir.

İddialar; belgeye değil, manipülatif yorumlara dayalıdır.

Taraflar arasında noter onaylı hisse devir sözleşmeleri, ödeme planları ve tapu taahhütleri açıkça kayıt altına alınmış, kamuya ait hiçbir kaynak ya da kurum bu süreçte zarara uğratılmamıştır.

İddialarda geçen “Emirgan’daki 3 villa”, belgelerdeki taşınmaz kayıtları ile örtüşmemektedir. Gerçek dışı tanımlar kullanılarak algı yaratılmak istenmiştir.

Sarıyer’deki “villa” iddiaları üzerinden yürütülen kara propaganda süreciyle ilgili Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan daha önce şu açıklamaları yapmıştı:

• Soruşturmanın merkezine oturtulan “villa” konusu, Ekrem İmamoğlu’na resmi olarak hiç sorulmamış, 121 sayfalık ifadesinde bu iddia tek bir soruyla dahi gündeme getirilmemiştir. Buna rağmen kamuoyunda sanki tüm dosya bunun üzerine kuruluymuş gibi bir algı yaratılmıştır.

• Kamuoyunda dolaşan iddia şudur: “İmamoğlu, A. N’ye ait 150 milyon TL değerinde 3 villayı sadece 15 milyon TL’ye aldı.”

Oysa gerçekler belgelerle sabittir:

• İmamoğlu İnşaat, villaları değil, villaların sahibi olan Güllüce Tarım A.Ş. adlı şirketi satın almıştır.

• Şirket, noter onaylı sözleşmeyle 48 milyon TL’ye satın alınmış, ayrıca şirkete ait 87 milyon TL’lik borç da İmamoğlu İnşaat tarafından üstlenilmiştir.

• Toplam yükümlülük 135 milyon TL’dir.

• Ödemeler ise 15 milyon TL nakit, 33 milyon TL taşınmaz devri ve kalan borç için arabuluculuk sözleşmesiyle belirlenen taksitler şeklinde yapılmıştır.

• Bu bilgiler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 17 Mart 2025 tarihinde sunulan suç duyurusu ve belgelerle desteklenmiştir.

• İddia edilen 3. villa ise A.N’ye ait değildir. Bu taşınmaz, soruşturmaya konu olmayan iki kişiye ait bir gayrimenkuldür.

• İmamoğlu İnşaat tarafından 2019’da 3+3 milyon TL kredi çekilerek alınmış, bedelin tamamı banka kredisiyle ve çeklerle ödenmiştir.

• MASAK bu ödeme belgelerini görememiş ya da görmezden gelmiştir.

• Ekrem İmamoğlu’nun sahibi olduğu şirketin tüm hukuki süreçleri avukatları ve profesyonel yöneticiler tarafından yürütülmekte olup, her bir ödeme ve işlem noter onaylı ve vergi denetimine açık şekilde yapılmıştır."