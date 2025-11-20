İBB’ye yönelik gerçekleşen yolsuzluk soruşturmasında aralarında İBB Başkanı İmamoğlu’nun da olduğu çok sayıda belediye başkanı ve yönetici tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede ise İmamoğlu için 2 bin yılın üstünde hapis cezası istendi.

İktidara yakın medya operasyonun başladığı günlerde yolsuzluğun boyutunun 560 milyar lirayı bulduğunu iddia ediyordu. Ancak iddianamede buna yönelik bir ibarenin olmaması dikkat çekmişti.

İBB Başkanı Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Meclisi’nde 2026 yılı bütçesini anlatırken söz konusu iddiaya yanıt niteliğinde ifadeler kullandı.

Aslan, İmamoğlu’nun seçildiği 2019 yılından bu yana İBB’nin kullandığı toplam bütçenin 497,2 milyar lira olduğunu söyledi. Aslan, söz konusu bütçenin 213 milyar lirasının sabit yatırımlara harcandığını ifade etti.

“EMANET NE DEMEK BİLİRİZ”

Aslan, yaptığı konuşmada cezaevindeki İBB Başkanı İmamoğlu’na gönderme yaparak, "Geminin kaptanı fiziken burada yok ama gemi hareket etmeye devam ediyor. Çünkü gemiyi emanet ettiği yol arkadaşları burada. Biz emanet ne demek bilenleriz” dedi.

Aslan sözlerine “İstanbul’da hane halkına nefes olacak, darda olana imkan yaratacak her adım için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde devam etti.