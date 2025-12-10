İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aralık ayı meclis oturumunda bisiklet paylaşım sistemi İSBİKE gündeme geldi. AKP’li İBB ve Esenler Meclis üyesi Abdullah Aksu'nun soru önergesine CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan yanıt verdi. Özcan, “O dönemden bu döneme zarar yaklaşık 20 milyon dolar diyebilirim. Bugünün kuruyla da yaklaşık 850, 900 milyon 1 milyara yakın diyebiliriz. Şimdi bu bir önceki dönemden kalma vatandaşa iki tekerlekli kazık diyorum ben buna. Şimdi siz sonuçta 30 bin liraya 2017 yılında sıfır bin motor bir araba alabiliyor muşsunuz” dedi.

İBB Meclisi aralık ayı oturumları Saraçhane Yerleşkesinde 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında yapıldı. Meclisin gündem maddelerinden biri de depolara kaldırılan İBB’nin bisiklet paylaşım sistemi İSBİKE oldu.

İDDİA: İSTANBULLULAR BENİMSEMİŞTİ

Bir önceki oturumda, AKP’li İBB ve Esenler meclis üyesi Abdullah Aksu depolarda bulunan bisikletlerin son durumu hakkında 9 maddelik bir soru önergesi verdi. “İstanbul'da ilk kez AK Parti döneminde Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığı sırasında kurulmuş İstanbullular tarafından benimsenmiş sosyal yaşamı ve çevreci ulaşımı destekleyen örnek bir kentsel hizmet olmuştur” diyen Aksu soru önergesinde bisikletlerin kimin tarafından kaldırıldığını, CHP‘nin göreve geldiği zamanlarda kaç bisiklet olduğunu ve çürümeye terk edildiği iddia edilen bisikletlerin kaç tane olduğunu, önce çalışan sistemin çöküş noktasına geldiği için mevcut yönetimin iyileştirme planı olup olmadığını sordu.

AKP’li Aksu’ya cevap ise CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan’dan geldi. ANKA Haber Ajansına konuşan Özcan şunları söyledi:

O PARAYA SIFIR ARABA ALINIYORDU

“2012 yılında akıllı bisiklet paylaşım sistemini yani İSBİKE’ye lisans yetkisini İSPARK’a veriyor İstanbul Büyükşehir Belediyemiz. 2017 yılında da burada bir ihaleye çıkılıp 3 bin tane bisiklet alınıyor. Toplam bedel 91 milyon lira. Bunların tabii durakları falan da var. Ama bisiklet başına 30 bin lira para ödenmiş 2017 yılında o paraya biraz önce yukarıda bir arkadaşımla konuştum aynı yıl diyor 38 bin liraya sıfır araba aldım diyor. Yani aslına bakarsanız biz sıfır araç fiyatına isabet eden bir rakama bir tane bisiklet alınmış. Biz de bu rakamlarla bunu ortaya koyunca AK Partili zaten komisyondaki arkadaşımız da şöyle dedi ‘ya başkan sadece bisikletin parası değil aynı zamanda durağın da parası’ dedi."

‘BİZZAT GİDİP GÖRDÜM’

“Şimdi tabii o sistem yıllarca 2018’den 2023 yıllarına kadar zarar etmiş. Kullanım miktarı, geliri gider birbirinden çıkarıldığı zaman yıllara sarih ortalama 450 -500 bin dolar civarında da zarar etmiş. Aslında o yılki dolar kuru üzerinden hesaplandığı zaman başlangıçta 15 buçuk milyon dolar kadar da bir yatırım maliyeti var. Ortalama bu sistemden İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 20 milyon dolar zarar etmiş. Biz de bu zararı gördüğümüz için farklı bir modelle burada farklı bir model önererek tekrar bunu İstanbulluların hizmetine sunmak istiyoruz. Burada önerdiğimiz model de şudur diyoruz ki biz o sistemi rekabete açalım. Buraya farklı firmalar gelsin, sunumunu yapsın. Hiçbir bakım onarım giderine ya da maliyete katlanmadan İstanbullular bu hizmete kavuşsun. Lisanslama belgesi üzerinden de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına para girsin. Hiçbir para da burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından çıkmasın.”

‘KARDEŞİMİZİ BİLE BİNDİRMEYECEĞİMİZ…’

“Önceki döneme ait bisikletler de hurdaya ayrılacak. Buradaki hurda işlemi de şöyle oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi elindeki bisikletleri devlet kurumu olarak bir başka devlet kurumu olan Makine Kimya Endüstrisi'ne teslim ediyor. Dolayısıyla iki devlet kurumu arasındaki bir paylaşımdan bahsediyoruz. Bu bisikletlerin de daha önce burada mecliste bir gündem yaptı AK Partili arkadaşlar onu. Dediler ki bunları onaralım, çocuklara dağıtalım. Biz de güzel bir fikir olduğunu, bisikletlere kendimizin de bakacağını söyledik.

Dün ben gittim bisikletleri bizzat kendim de gördüm perişan durumda onarılabilir bir tarafı yok. Bunların yenisini almak bunları onarmaktan çok daha düşük maliyetli. Yeni bisikletleri vatandaşa vermek çok daha önemli. Kendi evladımızı, torunumuzu, arkadaşımızı, kardeşimizi bindirmeyeceğimiz bisiklete İstanbulluları da bindirmemek gerekir diye düşünüyoruz.”

‘İKİ TEKERLEKLİ KAZIK DİYORUM’

"Yani o dönemden bu döneme zarar yaklaşık 20 milyon dolar diyebilirim. Bugünün kuruyla da yaklaşık 850, 900 milyon 1 milyara yakın diyebiliriz. Yeni projeye meclis grubu şöyle bakıyor. Şimdi bu bir önceki dönemden kalma vatandaşa iki tekerlekli kazık diyorum ben buna. Şimdi siz sonuçta 30 bin liraya 2017 yılında sıfır bin motor bir araba alabiliyor muşsunuz yaklaşık rakamlar. Şimdi bir araba parasını bir bisiklete verip vatandaşı bu kadar zarar ettirdikten sonra ortalama yıllık bu proje kapsamında 840 milyon zarar ettirdikten sonra bu dönemin yönetimi olaya şöyle bakıyor diyor ki evet kardeşim İstanbulluların cebinden böyle bir para çıkmasın. Bu bisikleti kullananlar da bunun parasını ödemiş geçen dönem kullanmayanlar da ödemiş. Kullananlar iki defa bunlara para ödemiş kullanmayanlar bir defa para ödemiş. Diyoruz ki yeni dönemde bu bisikleti kullanan para ödesin. İstanbulluların da cebinden böyle bir şey için para çıkmasın. Aksine İstanbulluların cebine lisanslanma satılması üzerinden de para girsin diyoruz. Tabii ki bizim önerdiğimiz sistem bizim grubumuz açısından da İstanbullular açısından da çok daha faydalı, sağlıklı bir sistem”