İBB’nin Büyükada’daki plajı gündem oldu

Yaz sezonunun başlamasına kısa bir süre kala İstanbul’da yaşayanlar kente yakın yerlerde günübirlik nerelere gideceğini ve denize girebileceğini merak ediyor. İBB’nin iştiraki Beltur’un Büyükada’da açtığı plaj kente yakın olması ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Giriş fiyatı hafta içi 200 lira olan plaja Bostancı’dan kalkan motorlarla gidilebiliyor. Ücrete ulaşım, plaja giriş ve şezlong fiyatı da dahil. Denize iskeleden girilirken kumluk alan bulunmuyor. Plajda duş ve soyunma kabinleri de bulunuyor.

Plajda 2 tane kafe bulunurken fiyatların son derece uygun olduğu öğrenildi. Ayrıca üst kısımda ise çam ağaçlarının olduğu bir mesire alanı yer alıyor. Plaja gelenler saat 17.00’da kalkan motorla yeniden Bostancı’ya dönebiliyor.

Plajın anlatıldığı video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.