İBB'nin ekonomi zirvesine büyük katılım

Zeynep SANRI-Yeniçağ

Zirvenin açılışında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un global ekonomik gücüne vurgu yaparak, şehrin dünya ile kurduğu güçlü bağları ve bu bağları daha da güçlendirme kararlılıklarını paylaştı. İmamoğlu, İstanbul’un sadece Türkiye’nin değil, dünya ekonomisinin de önemli bir merkezi olduğunu belirterek, "Yapay zeka ve dijital dönüşüm gibi büyük değişimler, İstanbul’u geleceğe taşıyan önemli adımlar olacak." dedi.

YAPAY ZEKA, EKONOMİYİ DÖNÜŞTÜRMEYE DEVAM EDİYOR

Zirveye katılan konuşmacılardan Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, yapay zekanın iş dünyasında verimliliği artırarak vazgeçilmez bir araç haline geldiğini söyledi. Saltık, 2024 yılı itibarıyla işletmelerin %75’inin yapay zekayı etkin bir şekilde kullanmaya başladığını vurgulayarak, bu teknolojinin ekonomik büyüme ve sektörel dönüşümdeki rolünü anlattı.

AZERBAYCAN VE ARNAVUTLUK'TAN STRATEJİK YATIRIM VURGUSU

Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev, ülkesinin yapay zeka alanındaki hedeflerine değindi. 2040 yılına kadar yapay zeka sayesinde 40 milyar dolarlık ekonomik değer yaratmayı planladıklarını belirten Aliyev, bu teknolojinin verimliliği artırarak istihdamı güçlendireceğini ifade etti. Arnavutluk’tan da önemli bir mesaj geldi; Arnavutluk Ekonomi Bakan Yardımcısı Blerta Rama, Türkiye ile yapay zeka ve dijitalleşme alanında işbirliklerini derinleştirmek istediklerini söyledi.

Zirve boyunca birçok önemli panel düzenlendi. İTÜ Rektörü ve eski TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Yapay Zekanın Etkisiyle Düşünmek: Fırsatlar, Tehditler ve Gelecek" başlıklı konuşmasında yapay zekanın potansiyelini ve bu teknolojinin ekonomi üzerindeki uzun vadeli etkilerini ele aldı. Ayrıca, eski UNESCO Direktörü ve NoBiasAI Kurucusu Saniye Gülser Corat ile TAZI.AI Kurucusu Prof. Dr. Zehra Çataltepe, yapay zekanın geleceği üzerine çığır açan perspektifler sundu.

"TEKNOLOJİ ÇÖZÜMDEN DAHA ÇOK ARAÇTIR"

Prof. Dr. Hasan Mandal, yapay zeka ve büyük verinin hızlı bir şekilde büyüyen alanlar olduğunu belirterek, “Yapay zeka, sadece bir teknolojik araç değil, aynı zamanda ekonomik sorunları çözmek için bir çözüm ortağı olmalıdır. Ancak, burada önemli olan hangi sorunu çözeceğimizden daha çok, nasıl çözeceğimizdir” dedi. Teknolojinin dönüşümde bir araç olarak kullanılması gerektiğini söyleyen Mandal, pandeminin başlattığı dönemde insan odaklı sürdürülebilir dönüşümün önemine dikkat çekti.

Zirveye destek veren kuruluşlar arasında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Borusan Otomotiv, Kalyon EV, Sanofi gibi önemli markalar yer aldı. Koluman Holding’in ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinlik, iş dünyasında yeni fırsatlar yaratmak için önemli bir platform haline geldi.