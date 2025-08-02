İBB'nin eski başkanı Erdoğan'ın şakşakçılarını topa tuttu: Tek faydası yok, yüzlerce zararı var

Erdoğan’ın 2011 yılında ‘Çılgın Proje’ olarak duyurduğu Kanal İstanbul projesine ilişkin 1999 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ali Müfit Gürtuna’dan çarpıcı değerlendirme geldi. Gürtuna, projeye hep karşı çıktığının altını çizdi. Gürtuna, bir toplantıda duyurulan çılgın projeyi herkesin alkışlamasını hayretle karşılarken, “Salonun alkışlamasını çok üzülerek seyretmiştim. Çünkü o an salonda buz gibi bir hava esmeliydi. Böyle bir cümle nasıl sarf edilebilir demeliydi oradaki insanlar. Maalesef bu sergilenmedi” ifadeleri ile topa tuttu.

GÜRTUNA’DAN KANAL İSTANBUL ELEŞTİRİSİ

Silivri’deki cezaevinde tutuklu olarak bulunan Fatih Altaylı’nın olmadığı için Teke Tek programında sunuculuk görevini gazeteci Barış Terkoğlu gerçekleştirdi. Bu haftaki programın konuğu ise 1994 yılında Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde tutuklanması sonrası yerine gelen başkan vekili ve Fazilet Partisi'nin son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna oldu.

Gürtuna programda Erdoğan’ın 2011 yılında ‘Çılgın Proje’ olarak duyurduğu Kanal İstanbul projesine ilişkin, “Kesinlikle karşı çıkardım. Neden? Bu fikir açıklandığında da karşı çıktım. Çok araştırdım. Hatta ben karşı durduğumda Ekrem Bey siyasi hayatta değildi” dedi.

“SALONUN ALKIŞLAMASINI ÇOK ÜZÜLEREK SEYRETMİŞTİM”

Projenin İstanbul’da bir toplantı salonunda duyurulduğunu anlatan Gürtuna, ‘çılgın projeyi’ alkışlayanları topa tutarak, “İstanbul'da bir salonda Sayın Başbakan o dönemde böyle bir projeyi çılgın bir proje diye açıkladı Salonun alkışlamasını çok üzülerek seyretmiştim. Çünkü o an salonda buz gibi bir hava esmeliydi. Böyle bir cümle nasıl sarf edilebilir demeliydi oradaki insanlar. Maalesef bu sergilenmedi” ifadelerini kullandı.

“BİR İŞİN BİR TANE FAYDASI OLMAZ MI YA”

Gürtuna, projeye karşı hep objektif olmaya çalıştığının altını çizerken, “Onun üzerine hem bu ülkenin sorunlarına kafa yoran birisi olarak hem bir belediye başkanı olarak yıllarca meclis üyeliği yapmış birisi olarak politikanın içinde bulunmuş birisi olarak bu konuya ciddi kafa yordum ve inanın çok araştırdım. Objektif olmaya çalıştım. Bir tane fayda bulamadım. Bakın bir işin bir tane faydası olmaz mı ya? Bir tane ama yüzlerce zararını ortaya koydu” şeklinde konuştu.

ÇILGIN PROJENİN DOĞUŞU

2011 yılında Erdoğan, hayal projesi olarak tanımladığı Kanal İstanbul Projesi’ni "İklim dostu bir şehircilik örneği olacağını" öne sürmüştü. Muhalefet ise projeyi, “Cinayet ve ihanet” olarak adlandırmıştı. Pek çok uzman isimde projenin İstanbul’un ekolojik çevresine zarar vereceğini belirtmişti. Ancak proje tüm hızıyla sürüyor. En son gelen tepkiler nedeniyle 2019 yılında yerel seçimlerde proje ortadan kaldırılmıştı. Projenin yaratacağı ekolojik tahribatı ortaya koyan raporların yanı sıra yargı da Kanal İstanbul Projesi’nin rezerv alan ilanı ve çevre düzeni planı kararlarını Aralık 2024’te iptal etti. Ancak Sazlıdere Barajı güzergahında TOKİ evlerinin yükselmesi dikkat çekmişti.