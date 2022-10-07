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İBB'nin Kartal Yakacık Stadı ve Cevizli Yaşam Merkezi yatırımlarının temeli atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Kartal Yakacık Stadı ve Cevizli Yaşam Merkezi yatırımlarının temel atma töreni yapıldı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 17:45
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İBB'nin Kartal Yakacık Stadı ve Cevizli Yaşam Merkezi yatırımlarının temeli atıldı

İBB'nin Kartal Yakacık Stadı ve Cevizli Yaşam Merkezi yatırımlarının temeli atıldı
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Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal'da iki tesisin inşaatını birden başlatmanın, çok yakın bir zamanda da hem ilçeye hem İstanbul'a kazandıracak olmanın keyfini ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kente değer ve kalite katacaklarını anlatan İmamoğlu bu durumdan kimsenin kuşku duymamasını istedi.

Bütün kararların ortak akılla, vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini uzmanların tespitleriyle beraber alındığını ifade eden İmamoğlu, "Temeli atılacak, eskiden toprak bir futbol sahasının bulunduğu alanda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel çocukluğunda top oynamış. O, çocukluğunda top oynadığı, üstünü başını kirlettiği yere stat yapmanın iş birliğini yapan bir belediye başkanı. Ben de dün anlattığım gibi 36-37 sene önce, Beyazıt Meydanı'nın göbeğine düşüp neye düştüğünün de farkında olmadan siyasi münazaraların içinde kendini bulan bir lise öğrencisi olarak bugün İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP milletvekilleri Turan Aydoğan, Özgür Karabat ve Gökan Zeybek ile Kartalspor oyuncuları, butonlara birlikte basarak stadın temellerine ilk harcı döktü.

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