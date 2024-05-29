İBB'nin mobil kent lokantaları hizmete girdi. İşte fakirleştirilen Türkiye'nin fotoğrafı

Düzenleme: Serhat Ağa
İBB'nin mobil kent lokantaları hizmete girdi. İşte fakirleştirilen Türkiye'nin fotoğrafı

İBB’nin İstanbullulara duyurduğu yeni hizmeti mobil kent lokantası İstanbul’u dolaşmaya başlıyor. Son yıllarda sürekli bir şekilde fakirleşen vatandaşlar, ilçeleri gezecek olan mobil kent lokantası ile uygun fiyata yemek yiyebilecek.

İBB’nin 2019 yılında CHP’li İmamoğlu yönetimine geçmesi ile attığı en büyük adım olarak kent lokantaları işaret ediliyor. 5 yıl içerisinde birçok ilçede İBB tarafından açılan kent lokantaları sayesinde birçok vatandaş 40 lira vererek bir öğün yemek yiyebiliyor.

İBB tarafından atılan yeni adım ile beraber Kent Lokantaları mobil hale geliyor. Var olan kent lokantalarının yanı sıra Gezici Kent Lokantaları ile birlikte ilçelerin belirli yerlerinde mobil olarak faaliyet gösterecek olan kent lokantasının ilki Şişli’de bugün saat 11.30 itibari ile açıldı.

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Gezici Kent lokantası bugün Darülaceze Caddesi, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Perpa1 İETT Otobüs Durağı arkasında vatandaşlara hizmet verecek.

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ÖNCE ELEŞTİRDİLER SONRA KOPYALADILAR

Son yerel seçim öncesinde AKP tarafından çokça önemsenen İBB seçimlerinde kent Lokantaları eleştirilmişti. “39 ilçede iki gecede açılır“Hizmetmiş, işmiş gibi sunuyorlar” ifadeleri kullanılarak Kent Lokantalarının eleştirilmesi çokça gündem olmuştu.

Yanlış ekonomi politikaları ile vatandaşların her geçen cebindeki deliğin büyümesi son yılların en büyük problemi olarak görülüyor. Seçimden önce eleştirilen Kent Lokantaları, seçimden sonra AKP’nin yönettiği birçok şehirde farklı isimler ile kopyalanmış, İstanbul gibi büyükşehir olmamasına rağmen daha yüksek fiyattan menülerin satışa sunulması da çokça gündem oldu.

Yine seçimden sonra İBB Meclis Toplantısında AKP’li grup başkanı tarafından Kent Lokantaları takdir edilmiş, hatta bu sistemin daha da yaygınlaşması gerektiği de ifade edilmişti.

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